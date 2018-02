Rapport Spinetta (SNCF) : technocratie financière, néolibéralisme, déménagement du territoire

Le rapport Spinetta pourrait s'intituler Remède mortel :

Pour que Bruxelles accepte de feindre d'écouter les odes de M. Macron à la "refondation de l'Europe", il y avait une condition : que le président français exécute asap ("as soon as possible") les directives bruxelloises de privatisations - qui ne tiennent aucun compte des besoins de la société.

Ce dédain chic pour nos contingences imprègne le rapport remis au gouvernement par M. Spinetta. Les quarante-trois propositions qu'il contient - et qui ont l'assentiment de l'Elysée - partent d'un problème réel, l'endettement de la SNCF (46 milliards d'euros en 2017), mais ne lui trouvent qu'une seule solution : n'opposer ni frein ni contrepoids à la privatisation internationale du rail français. Donc : 1. abolition de l'établissement public industriel et commercial (Epic) avec sa garantie de l'Etat qui empêchait cette holding de faire faillite ; 2. transformation des deux SNCF (Mobilité - Réseau) en sociétés anonymes ; 3. vente à la concurrence étrangère des lignes "longue distance" rentables ; 4. suppression des lignes secondaires, accusées de "faible fréquentation" donc incompatibles avec la logique du tout-finance.

Le point 4 est la version ferroviaire du plan de l'eurotechnocratie pour la France : pousser les populations vers quelques "métropoles" et laisser à l'abandon le reste du pays. Un déménagement du territoire succède à l'ancien "aménagement". On mesure ainsi la mauvaise foi de ministres qui prétendent aujourd'hui vouloir revitaliser les villes moyennes : privées de voies ferrées, elles achèveront de s'asphyxier...

Y aura-t-il un espace de débat où l'on pourra poser directement ces questions aux managers de la post-République ? Où vont-ils faire un écran de fumée, c'est-à-dire provoquer une épreuve de force avec les cheminots pour mettre du côté du gouvernement les usagers (pardon : les "clients") de la SNCF ? Le rapport Spinetta contient de quoi déclencher ce cirque trop habituel ; et ce n'est pas un hasard.

ps - C'est le moment de relire La nostalgie des buffets de gare, de Benoît Duteurtre (Payot).

R.I.P.