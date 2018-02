War is coming, you stupid Europeans !

Washington et l'OTAN font un pas vers des guerres contraires au bien commun du monde - et tentent d'y pousser les Européens :

À Bruxelles, les 14 et 15 février, réunion "stratégique" de l'OTAN autour de son manager actuel, le Norvégien Stoltenberg, et de ses deux généraux Scaparrotti (USA) et Mercier (France). Ordre du jour : réformer l'OTAN pour "répondre à la menace russe".

Présentée par Washington et nos journaux comme une évidence, cette menace se résume en fait à trois ingrédients : 1. l'annexion de la Crimée en 2014 ; 2. les manœuvres militaires russes en territoire russe, et l'activité aéronavale russe dans la zone arctique et nord-atlantique ; 3. les cyber-activités "russes" qui seraient à l'origine de l'élection de M. Trump...

Etranges griefs, dans la mesure où : 1. la reprise russe de la Crimée (qui avait été confiée à la RSS d'Ukraine par Khrouchtchev en 1954) fut une conséquence d'initiatives US ouvertement anti-Moscou dans les événements de Kiev ; 2. a) les manœuvres russes en territoire russe ou allié ne sont pas moins légitimes que les manœuvres US près des frontières russes, b) les activités aéronavales russes ne sont pas différentes de leur équivalent US dans la même zone ; 3. si les USA citent l'élection de leur propre président comme un effet de cyber-manœuvres russes, on atteint au surréalisme.

L'OTAN et Washington nous disent que la Russie "n'est plus le partenaire qu'elle semblait être en 2002". A quoi Moscou répond que Washington avait cessé d'être un partenaire dès avant 2000 - en rompant la promesse faite à Eltsine de ne pas profiter des indépendances balte et ukrainienne pour rapprocher l'OTAN des frontières russes ; etc... Dialogue de sourds.

En vertu de quoi Washington veut transformer l'OTAN en outil plus "efficace" (?) en zone arctique : lieu des convoitises de plusieurs grands Etats et de multinationales, donc détonateur potentiel d'une guerre mondiale.

Et à propos de multinationales, deux points sont à noter dans cette histoire de "refonte de l'OTAN" :

► le conseil otanien "entendra bientôt les experts de Google", signale Le Monde (15/02), et c'est "une révolution" dans la mesure où "le secteur civil" (les multinationales) va devenir acteur ou actionnaire de la machine de guerre ;

► par la voix de Mme Wheelbarger, "chargée de la sécurité internationale au Pentagone", le ministère US de la guerre se dispose à interdire à l'UE (via l'OTAN) toute coopération entre Européens qui "pénaliserait l'industrie américaine de la défense" : autrement dit, toute production européenne d'armes ou de systèmes d'armes. Dans ce nouveau climat de vassalisation militaire et commerciale de l'Europe, Mme Wheelbarger interdit aussi à l'UE de se doter d'une défense autonome qui "concurrencerait" l'OTAN. Question d'intérêts et d'objectifs, mais également de ventes d'armes.

Le Monde, 06/02, souligne ainsi la montée en puissance du complexe militaro-industriel sous M. Trump : " Walter Russel Mead, expert en géostratégie à l’Hudson Institute, un think tank conservateur installé à Washington, insiste sur la compatibilité des ambitions du Pentagone, des industriels et des poids lourds de la Silicon Valley qui leur sont associés, avec la sensibilité nationaliste qu’il qualifie de « jacksonienne » (du président Andrew Jackson, 1829-1837) exprimée par Donald Trump. « Les jacksoniens comme lui aiment la puissance, mais surtout pour ses qualités dissuasives », estime-t-il. Les diatribes présidentielles mettent en évidence une conception très extensive de la dissuasion."

M. Trump réclame des armes nucléaires tactiques plus "crédibles" parce que plus faciles à utiliser, et prévoit pour ce faire un budget (inouï) de 716 milliards de dollars... War is coming, you stupid Europeans ! Une war contre qui ? Contre ceux que nous désigneront les Etats-Unis.

Carême : les catholiques du monde prient pour la paix.