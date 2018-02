Feue la "gauche morale", en deux citations

...de Harvey Weinstein (oui, lui !) et de BHL :

► Le prédateur sexuel Harvey Weinstein en 2012 quand il achète les droits de la daube de BHL intitulée Le serment de Tobrouk, film à la gloire de la criminelle destruction de la Libye ("guerre morale" selon BHL et "Hillary's war" selon les Américains) :

<< Ce film merveilleux montre le courage incroyable de BHL et la force de l'ancien président Nicolas Sarkozy, tout en mettant en lumière l'inestimable leadership du président Obama et de la secrétaire d'Etat Hillary Clinton. Il permet au public américain de plonger dans les coulisses où le gouvernement de notre pays et celui de la France ont œuvré ensemble pour faire cesser le massacre de civils innocents et ont brillamment réussi à renverser un régime...>>

► Réponse de BHL (le début et la fin de la phrase prennent toute leur saveur aujourd'hui) :

<<J'ai une profonde estime pour Harvey Weinstein. Au delà de sa réussite cinématographique, il est d'abord pour moi l'homme qui a lancé Amnesty International aux Etats-Unis, lutté contre la peine de mort, et l'un des rares, côté américain, à avoir mené la bataille contre les lyncheurs de Polanski...>>

Ces deux citations (Le Monde diplomatique de février) sont dans l'article de Thomas Frank, auteur du livre Pourquoi les riches votent à gauche qui paraîtra le 12 avril aux éditions marseillaises Agone.