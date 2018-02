Demain, le Mercredi des Cendres 2018

1 milliard 300 millions de catholiques entrent dans le Carême :

communiqué du diocèse de Paris

<< Mercredi 14 février : Mercredi des Cendres, le premier jour du Carême. Quarante jours s'écoulent entre le mercredi des Cendres et Pâques, la plus grande fête des chrétiens. A la suite des Hébreux qui ont marché 40 ans dans le désert et du Christ demeuré 40 jours au désert avant le début de sa vie publique, les fidèles sont invités à se tourner vers Dieu pendant le Carême, au moyen de la prière, du jeûne et du partage.

- Mercredi des Cendres 14 février lors de la messe des Cendres, le prêtre marque le front des fidèles d'une croix avec un peu de cendre, c'est un appel à la conversion. Dans certaines paroisses, on partage un bol de riz à l'issue de la messe, c'est un geste de partage.

- Le Carême, ultime temps de la préparation pour les adultes qui vont devenir chrétiens le soir de Pâques en recevant le baptême. A Paris, environ 400 adultes (les catéchumènes) seront baptisés dans la nuit de Pâques. Aidés par la communauté, ils ont suivi une formation de plusieurs mois ou années. Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris les rassemble le 17 février à Notre-Dame pour l'Appel décisif, la célébration qui marque le début du cheminement définitif vers le baptême. Une écharpe violette leur est remise, signe du chemin de conversion dans lequel ils s'engagent. Au sein de leur communauté paroissiale, les catéchumènes vont vivre intensément les cinq dimanches de Carême. Ils seront baptisés lors de la Vigile Pascale (Samedi 31 mars dans la soirée).

Depuis 1835, les Conférences de Carême à Notre-Dame de Paris

Dernière année du cycle de conférences sur le thème Culture et évangélisation. Ce cycle de conférence est confié à Fabrice Hadjadj avec pour thématique : La culture, un défi pour l'évangélisation. Les conférences ont lieu à 16h30 dans la cathédrale. Elles sont retransmises en direct sur France Culture et KTOTV et, à 21h sur Radio Notre Dame et RCF. Plus d'informations sur : www.paris.catholique.fr/-conferences-2018-.html >>