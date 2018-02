La 'disputatio' est indispensable, même si c'est difficile

Réflexions autour de discussions acharnées sur Facebook :

J'écoutais ce matin la catéchèse du pape au sujet de la messe retransmise par Radio Vatican, et j'étais une fois de plus ravi de la simplicité avec laquelle François exprime en langage populaire (imagé, détendu) le mystère infini de l'eucharistie, qui est le drame du Salut de tous et de chacun. Et je réalisais, une fois de plus, combien ce pape est la réponse de l'Esprit Saint aux attentes de l'époque.

D'autant que depuis quarante-huit heures, sur plusieurs fils de commentaires Facebook, je discute pied à pied avec l'étrange petit monde des "cathos furieux contre le pape" : discussion qui met en pratique ce que je recommande dans mon livre : le dialogue. Les furieux ont commencé par proférer leurs habituelles injures claniques ; dix messages-et-réponses plus tard, le ton avait changé... Mais ce qui me préoccupe ce matin (après avoir entendu le pape François), c'est de constater qu'aucun des "cathos furieux" n'écoute ses catéchèses. Ni ne lit ses textes de fond. Aucun n'a lu Laudato Si'. Ni Evangelii gaudium. Ils ne cherchent pas à cacher cette ignorance... Autrement dit : ils ne savent pas ce qu'enseigne ce pape, contre lequel ils croient devoir être furieux.

Pourquoi croient-ils devoir l'être ? A cause de ce qu'ils entendent dire de lui par les grands médias commerciaux - et par les sites d'ultra-droite, étrangement d'accord avec les médias [*]. L'image déformée (réduite à des punchlines décontextualisées) que ces médias donnent du pape, est en effet indispensable à l'ultra-droite pour créer la rumeur et faire de ce pape un bouc émissaire... qu'elle offre au défoulement des "catholiques inquiets".

C'est là qu'est le problème. Des catholiques qui ne liraient ni n'écouteraient l'enseignement du pape, mais qui s'en remettraient aux rumeurs pour se gonfler d'énervements (et les dégorger ensuite sur Twitter et Facebook), se comporteraient de façon très fautive. Et pour tout dire, quasi-sectaire... D'où le titre de mon livre : Cathos, ne devenons pas une secte.

Ne "devenons" pas : car le pire n'est pas atteint. C'est ce que dit la première ligne de mon livre : "Les catholiques en France ne sont pas une secte, ils sont une minorité". Plus nous sommes minoritaires, plus nous devrions être missionnaires, c'est ce que veut l'Esprit Saint ! Evitons ce péché contre l'Esprit que serait le repli sur soi, la soustraction d'obédience envers l'Eglise réelle, c'est-à-dire la dérobade... sectaire. Il ne faut pas devenir une secte.

Ce mot ("secte") m'est reproché sur un ton acerbe par de bons messieurs pour qui le catholicisme consiste à fermer les yeux sur les problèmes graves, quitte à laisser proliférer des déviances qui rebutent les non-croyants. Bernanos à la fin des années 1930 s'indignait déjà de cet enlisement intellectuel et moral.

Les bons messieurs doivent "dormir pendant l'homélie", comme s'en amuse le pape dans sa dernière catéchèse de la place Saint-Pierre : car ni le Christ, ni saint Paul, ni aucun des apôtres, ni les Pères latins et grecs, ni les théologiens médiévaux, ni les grands controversistes théologiques et ecclésiologiques des deux derniers siècles, n'ont tourné le dos aux débats sur les problèmes engageant la foi (dont la confiance en l'Eglise est partie intégrante).

La disputatio est dans l'ADN du christianisme. Qui la refuse aujourd'hui ? Ceux qui ont des "convictions" [**] à base de peurs et de haines, et qui s'excitent non sur des sujets réels mais contre des épouvantails labellisés. Le besoin de haïr comble l'absence d'idées et les lacunes de l'information ; plus les "inquiets" s'enferment dans leur "inquiétude" et plus ils laissent voir leur méconnaissance de la foi. Chose inquiétante de la part de super-cathos proclamés - et chose qui pourrait, là aussi, tourner à la dérive sectaire... Je m'explique de toute cela dans mon livre. (Les bons messieurs sur Facebook vont encore m'accuser de placer mes livres comme des savonnettes : reproche amusant de la part de gens pour qui les écoles de commerce sont le siège du savoir contemporain. Dans le milieu du "Grand Réveil du Vrai Catholicisme", les business schools sont pleines et les séminaires sont toujours vides).

___________

[*] Etrangement : parce que l'ultra-droite se pose par ailleurs en pourfendeuse des "merdias" et des "journalopes" (c'est son vocabulaire). Or sans eux, elle n'aurait plus rien à dire...

[**] "Convictions" n'est pas synonyme de "foi surnaturelle"... (Gustave Thibon : "Le doute est un poison pour les convictions mais un aliment pour la foi" ).