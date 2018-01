Marc 1, 21-28 : la fidélité au Christ abolit le juridisme

L'autorité du Christ "n'est pas celle des scribes" (souligne Hans Urs von Balthasar) : elle indique "la radicalité de l'obéissance à Dieu". Radicalité qui est "d'une tout autre nature que la rigueur de la Loi exigée par les scribes", et c'est une leçon pour nous aujourd'hui :

Dans les évangiles, le Christ reproche à la caste du Temple et à la ligue pharisienne d'avoir transformé la religion en juridisme. Cette dérive caractérisait l'une des formes du judaïsme. Elle existe dans le christianisme, notamment au sein du catholicisme. Ce qui est là en cause n'est pas l'existence du droit canon et de la théologie morale (nécessaires à la vie chrétienne), mais l'esprit dans lequel ils sont appliqués. La vie du chrétien est en principe un témoignage évangélique ; elle n'atteindra pas son but missionnaire si elle exprime une rigidité fermée, au lieu d'une espérance eschatologique vécue ici et maintenant [*]. C'est pour se réajuster toujours à cette mission que la vie chrétienne est toujours à réformer : semper reformanda.

Et c'est l'esprit dans lequel le pape François appelle à aborder les réalités d'une société en voie de mutation accélérée : on ne découvre pas le Christ aujourd'hui dans les mots et les attitudes d'avant-hier... Nous crisper n'aiderait pas nos contemporains à chercher le Christ : recherche qui chemine sous des formes inattendues et déconcertantes, un après-midi d'évangélisation de rue dans un quartier populaire permet de le constater. La "radicalité" évangélique dont parle Balthasar est, dit-il, une radicalité de "l'obéissance à Dieu" : il s'agit d'obéir à la mission explicitement donnée par le Christ ("De tous les peuples faites des disciples", et non : "Inscrivez-vous dans le bon parti politique" ) ! Cette radicalité, ajoute Balthasar, "n'entraîne nullement une fuite hors du monde" mais au contraire "une vie pour Dieu au milieu du monde, de son travail et de ses peines" : une vie solidaire, aux côtés de tous, sans nous isoler dans un halo d'a-priori.

Il est temps de cesser d'interposer des préalables et des faux-fuyants ; de cesser de dire : "évangéliser c'est sûrement très beau mais on s'en occupera plus tard, pour le moment on a des choses sérieuses à faire dans un parti politique"... Contorsion qui déjà ne mène à rien sur le plan politique, mais qui étouffe surtout le témoignage de foi.

Ce début d'année voit en librairie un feu d'artifice de livres sur le catholicisme. Ce qui est très positif, c'est qu'il s'agit de livres sur le catholicisme en soi et donc sur la foi chrétienne : autrement dit sur l'essentiel. On tourne ainsi la page des stériles dernières années où l'on ne parlait pas de la foi mais des compromissions politiques que l'on prêtait aux catholiques : "pour quels partis votaient-ils, est-ce qu'ils votaient comme la moyenne du reste des Français ou différemment", etc... (on ne parlerait pas autrement d'une secte).

Ces livres tournent la page parce qu'ils sont des témoignages de foi ! Deux d'entre eux (dont le mien, excusez-moi) sont des témoignages de conversion. Tous ces livres en reviennent à l'essentiel et à l'unique nécessaire : le coeur incandescent de la foi. Le catholicisme n'existe que s'il est rencontre avec le Christ. Les catholiques peuvent et doivent apporter quelque chose à la société actuelle, mais ce ne sont pas leurs "valeurs" (dont tout le monde se fiche) : c'est le témoignage de disciples du Christ, capables de changer de vie et d'opinions pour Lui être fidèles.

[*] "Soyez prêts à donner les raisons de votre espérance à qui vous les demande", dit la première lettre de Pierre... Encore faut-il montrer une espérance et non des préjugés.

