Les interventions du pape sur les réfugiés et les migrants

Ce recueil vient de paraître. Présentation par les éditions Téqui :

Communiqué

<< Depuis le début de son pontificat et à la suite de Benoît XVI et saint Jean-Paul II, le pape n'a cessé de s'inquiéter du drame des migrants et des réfugiés. Changement climatique, guerres, famines : l'urgence de la situation rend le ton de ses textes de plus en plus pressant. Les nombreuses interventions rassemblées dans ce recueil montrent un pape qui, en conformité avec ses prédécesseurs, veut réveiller les consciences, mais sans naïveté. Il invite chacun, des gouvernants aux simples croyants, et jusqu'aux migrants eux-mêmes, à écouter résonner en eux cette phrase du Christ : "J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli."



Préface de Patrice de Plunkett >>