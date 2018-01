US Way of Life : la fausse alerte et le bouton rouge

Panique à Hawaï le 13 janvier : vers 8 h du matin (18 h GMT), tous les smartphones ont affiché ce message du système d'alerte officiel : "MENACE DE MISSILE BALISTIQUE SUR HAWAI - METTEZ-VOUS IMMEDIATEMENT A L'ABRI - CE N'EST PAS UN EXERCICE". Le message - aussitôt relayé par la radio et la télévision - a persisté pendant près de trois quarts d'heure. Quarante minutes d'enfer mental, racontent les habitants de l'archipel-Etat : "Ce fut le pire moment de ma vie..." - "On m'avait dit que si un missile était lancé depuis la Corée du Nord, on avait vingt minutes avant l'impact..." - "Les gens couraient dans la rue pour se mettre à l'abri..." - "Ma famille s'est réfugiée dans un placard..."

Jusqu'à ce que le gouverneur de Hawaï diffuse à son tour un message, qui annulait l'alerte. Après quoi il a donné une conférence de presse pour expliquer l'affaire : lors d'une relève des équipes de veille de l'agence locale de "gestion des événements d'urgence", l'un des agents s'était trompé de bouton en procédant aux vérifications réglementaires du système... "Aujourd'hui il se sent mal", a précisé le gouverneur.

Incident plus inquiétant que grotesque, dont on peut en tirer deux leçons :

1. L'époque est technologique mais hystérique. Le système d'alerte s'appelle Amber. Il n'est pas réservé à la psychose nucléaire mais inclut toutes les psychoses contemporaines, dont par exemple les "alertes enlèvement"... Que l'on puisse mettre sur le même plan la peur de la Bombe et les fréquents kidnappings d'enfants par leur père divorcé mécontent, est révélateur de l'état de nerfs de notre époque. Le nombre et la variété des "événements d'urgence" deviennent tels qu'ils infligent aux agents de veille un stress qui brouille leur lucidité : l'incident d'Hawaï montre où cela peut mener.

2. Au bout du bouton il y a Trump. Le constat précédent est aggravé par la présence de cet être à la Maison Blanche : "J'ai un plus gros bouton que Little Rocketman" (Kim Jong-un), proclame-t-il. Comme tous les présidents US il ne se sépare jamais de la valise des codes nucléaires ; contrairement à tous les présidents US, il ne cache pas que cette détention du "bouton" est son pousse-au-jouir. On sait que toute défense nucléaire repose sur la rapidité de la riposte. Il semble que pendant l'alerte officielle sur Hawaï, M. Trump en Floride n'était pas joignable - et que la retaliation nucléaire contre Pyongyagng a ainsi perdu quarante minutes : idée navrante aux yeux du Pentagone, mais soulagement pour le Row (Rest of the world, en langage trumpien). "Mais non, diront les éditorialistes de droite : le mercredi précédent, Donald Trump s'était dit ouvert à la négociation avec Kim Jong-un." Ils ne voient pas que chez M. Trump, tel qui rit mercredi dimanche bombardera.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!