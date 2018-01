De Benoît XV à François : la 'Journée mondiale du migrant et du réfugié', c'est du catholicisme en action

Engagement résolu de l'Eglise catholique en faveur du respect de la personne du migrant et du réfugié. Et non, ce n'est pas une innovation récente... Et c'est une action prophétique :

L'un des premiers actes de Benoît XV, élu le 3 septembre 1914, est de confier à tous les diocèses de la planète le soin d'organiser - aux dates qui leur conviendront le mieux - une "Journée du migrant et du réfugié". C'est un acte prophétique. En effet, la Première Guerre mondiale (infiniment pire que ce dont rêvaient les cocardiers) va arracher des millions de gens à leurs foyers et les jeter sur les routes de l'inconnu. L'Eglise catholique, par la voix de son pape, appelle donc les chrétiens à leur devoir envers la personne du prochain quel qu'il soit.

Tous les successeurs de Benoît XV poursuivront dans cette ligne prophétique : la mission des chrétiens est de vivre l'Evangile dans les conditions du monde réel (et de résister à l'idole Argent, vraie cause des souffrances de ce monde) ; elle n'est pas de se barricader en secte des nostalgiques du "monde d'avant". D'autant que le monde de demain, saccagé par notre système économique prédateur, va multiplier les réfugiés victimes du climat et des guerres pour les ressources...

En 1969, Paul VI rappelle que cette Journée est l'occasion "pour les membres du peuple de Dieu de connaître mieux leurs devoirs et de prendre leurs responsabilités dans le soutien des œuvres en faveur des personnes en migration". Le pape crée alors le Conseil pontifical pour la pastorale des migrants. En 2004, saint Jean-Paul II unifie mondialement la célébration de la Journée en la fixant au 6 janvier. C'est l'instruction Erga migrantes Caritas Christi : "La célébration annuelle de la Journée mondiale du migrant et du réfugié sera l'occasion de redoubler d'efforts afin que nous puissions être appelés à vivre ensemble devant Dieu - au même moment - un jour de prière, d'action et de sacrifice pour la cause des migrants et des réfugiés", souligne le pape... Lui et Benoît XVI auront pour cette cause des paroles très fortes, comme en témoignent les textes que vous pouvez lire ici :

D'où l'ineptie des accusations portées contre François par l'ultra-droite française et une partie de la droite, quand elles prétendent opposer au pape Bergoglio le pape Ratzinger et le pape Wojtyla.

Les bergogliophobes sont cohérents quand ils sont athées, agnostiques ou néopaïens : rejetant "toutes les religions", ou haïssant spécialement le christianisme, ils reprochent à l'Eglise... son existence.

Mais les bergogliophobes "catholiques" sont incohérents (au mieux) ou déloyaux (au pire) : passant leur temps à lapider sur Twitter et Facebook le pape et les évêques unis au pape, ils veulent faire croire au public que l'action de l'Eglise en faveur de la dignité de la personne immigrante est "une rupture dans l'enseignement du Magistère". Ce leitmotiv prouve qu'ils n'ont jamais prêté attention à l'action argumentée de saint Jean-Paul II et de Benoît XVI [*] ! Si vous les placez face à cette évidence, ils biaisent en invoquant "le problème de l'islam", mélangeant ainsi la question de la dignité de la personne humaine avec la question religieuse, et inventant une priorité collective de guerre sainte anti-musulmans qui se substituerait aux exigences personnelles de l'Evangile. Ainsi se forme dans l'Hexagone une nébuleuse de gens qui refusent, au nom de ce qu'ils croient être "catholique", de marcher avec leur Eglise. Ce refus d'obédience religieuse est bien près - parce qu'il invoque des prétextes religieux - de ressembler à une dérive sectaire...

Comment dissiper cette confusion ? En sortant le problème au grand jour. D'où mon livre qui paraît à la fin du mois : Cathos, ne devenons pas une secte (Salvator).

J'interrompt provisoirement ces réflexions en citant le site des évêques, Eglise catholique en France : "Par cette journée, l’Église catholique veut rappeler, de par le monde, ses convictions et ses engagements pour que soient respectés et reconnus dans leurs droits et dignité les migrants, les réfugiés, les demandeurs d’asile et tous les hommes et femmes de la migration. Les catholiques devront mettre à profit cette journée pour renouveler dans la foi leur confiance en Jésus-Christ, visage d’un Dieu Père de tous les hommes, de toutes langues, origines et cultures. En France tous les catholiques s’unissent à la prière de l’Église universelle pour les peuples migrants... Pour que les communautés locales vivent pleinement cette journée, le Service national de la pastorale des migrants et des personnes itinérantes met à disposition des équipes diocésaines un ensemble d’outils : propositions liturgiques, actions, pistes de réflexions."

[*] Ils croient pouvoir applaudir en Benoît XVI une sorte de prêcheur de guerre sainte, à cause de la conférence de Ratisbonne... C'est commettre une double erreur : 1. fausser le sens de cette conférence (en se fiant à la présentation qu'en firent les médias) ; 2. ne pas tenir compte de l'action constante de Benoît XVI en faveur du dialogue inter-religieux, cf. par exemple sa prière dans la Mosquée Bleue d'Istanbul en 2006. Après la visite de saint Jean-Paul II à la mosquée des Omeyyades à Damas en 2001...

