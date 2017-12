Macron attire à Paris la “malédiction de la finance”

Privilèges fous, inégalités galopantes, désinvestissement de l'économie réelle, spéculation immobilière, dépérissement des villes moyennes... Un avertissement qui nous vient de Grande-Bretagne :









Peu de médias l'ont remarqué : lors de sa déambulation élyséenne avec Laurent Delahousse, M. Macron a redit sa volonté de faire de Paris “le leader de la finance”. Il s'agit de profiter du Brexit pour attirer la classe financière transnationale en lui offrant des privilèges, ce qui revient à aligner progressivement la France sur les normes anglo-saxonnes : celles qui avaient provoqué la catastrophe de 2007-2008, catastrophe dont les Français furent relativement protégés par leur modèle social...

Afin de rendre la place de Paris “plus compétitive”, la Macronie prévoit pour janvier une série de mesures exorbitantes réservées aux dirigeants et aux salariés des banques : parmi lesquelles une exonération de cotisations vieillesse... Parlant de plus en plus haut, les messieurs du lobby Paris Europlace exigent la suppression des charges sociales patronales, “handicap” sans lequel les dirigeants français seraient des Américains comme les autres.

La Macronie poursuit donc son démantèlement du modèle français. L'opération profitera indubitablement à une certaine classe sociale. Mais à la nation ?

Il faut lire dans Le Monde (22/11) une information ravageuse d'Eric Albert, le chroniqueur de la Lettre de la City. Extraits :

<< Et si Paris, Francfort ou Luxembourg avaient tort ? Et si la course pour attirer les financiers chassés de Londres par le Brexit était une hérésie économique ? Et si, dans leur sillage, ces « maîtres de l’univers » n’apportaient qu’inflation immobilière, détournement des « talents » vers une activité non productive, et inégalités sociales ?

Les 16 et 17 novembre, l’université de Sheffield et l’association Tax Justice Network ont organisé un séminaire passionnant, développant un concept encore peu connu : « la malédiction de la finance ». L’idée vient d’une rencontre entre Nicholas Shaxson et John Christensen, […] piliers de Tax Justice Network, association à l’avant-garde de la lutte contre les paradis fiscaux. Mais, selon eux, les victoires de ces dernières années contre l’évasion fiscale – largement inespérées il y a une décennie – sont en trompe-l’œil : cette bataille risque d’éclipser le vrai danger, à savoir la financiarisation généralisée de l’économie.

L’exemple du Royaume-Uni est l’un des plus évidents. La richesse de la City provoque une forte inflation immobilière et une fuite des cerveaux vers les grandes institutions financières. Quant aux villes secondaires, elles sont complètement oubliées par cette croissance.

[…] Il existe désormais une solide documentation universitaire sur le fait que l’excès de finance tue la finance. Ainsi, Olivier Godechot, de Science Po, démontre, chiffres à l’appui, que les pays qui ont de larges centres financiers accentuent les inégalités. Desiree Fields, de l’université de Sheffield, a de son côté documenté la façon dont l’immobilier était en train de devenir une classe d’actifs financiers comme les autres : les fonds spéculatifs et autres grands fonds d’investissement mettent de plus en plus leur argent directement dans la pierre, faute de trouver des rendements intéressants ailleurs. La conséquence est l’émergence de très grands propriétaires privés, souvent très lointains de leurs locataires, qui n’ont personne à contacter s’ils ont des problèmes de maintenance des bâtiments.

Aux Etats-Unis, Gerald Epstein, de l’université du Massachusetts, a tenté de mesurer ce que l’excès de finance coûtait à l’économie américaine. Et il est arrivé à une somme vertigineuse : entre 13 000 et 23 000 milliards de dollars depuis 1990. Près de la moitié vient du coût direct de la crise financière de 2008. Il faut y ajouter environ 4 000 milliards de dollars « aspirés » par l’excès des bénéfices et des salaires dans le secteur financier ; en clair, la finance réalise de l’« extraction de richesse », une sorte de rente qui ne va pas à l’économie productive.

Enfin, il faut compter 3 500 milliards de dollars de richesse détournée d’autres secteurs et qui sont allés à la finance – par exemple, des entreprises qui conservent leurs liquidités plutôt que d’investir dans leurs usines parce que ces piles de cash leur rapportent plus.

Ce petit groupe se situe fermement à gauche sur l’échiquier politique et ne constitue pas une pensée majoritaire. Mais ses recherches commencent à peser lourd, alors que la hausse des inégalités accouche d’une évidente crise politique... >>