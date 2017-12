Qui veut imposer le Père Noël dans une église ?

Soirée de chants de Noël dans une église de Picardie : le curé exclut, à juste titre, trois chants dont le risible Petit Papa Noël de Tino Rossi (1946). Le Courrier picard en parle. Le public s'hystérise. On accuse absurdement l'Eglise de "brader les traditions" et de "céder aux musulmans" (qui n'y sont pour rien). Rétablir le sens christique de Noël expose-t-il désormais à un lynchage par la Droite Patrimoniale ? Dossier de l'affaire :

Le Courrier picard, 13/12

La chanson Petit Papa Noël interdite à l’église de Boves

Petit Papa Noël, chant laïc, ne clôturera pas le traditionnel concert de Noël à l’église. La paroisse l’a rayé du programme, avec deux autres chansons.

<< Cette année, les chorales Bove’etmifasol et Voix de Noye, ainsi que l’Harmonie Boves Ailly-sur-Noye, qui proposent un concert de Noël gratuit le 15 décembre au sein de l’église de Boves, près d’Amiens, ne pourront pas clôturer leur représentation comme ils le font depuis trois ans. Trois chansons ont été retoquées de leur programme : Ameno (d’Era), 1492 Conquest of paradise (de Vangelis), et le bouquet final, la chanson Petit Papa Noël… Elle aussi rayée du programme. Dans un courrier du curé modérateur de la paroisse, adressé à Didier Cuvellier, président de l’Harmonie de Boves, il est mentionné que « leur interprétation est jugée inadaptée dans une église. »

Le président de l’Harmonie, n’en revient pas : « Je ne comprends pas. Pour eux ce ne sont pas des chants religieux, pourtant la chanson Mon beau sapin n’a pas posé de problème. Pourquoi dans certaines églises de France, en hommage à Johnny, on peut jouer du rock et dans d’autres églises, Petit papa Noël pose problème ? »

Pour la paroisse Saint-Domice, qui regroupe les églises de Blangy-Tronville, Boves, Cagny, Fouencamps, Glisy et Longueau, Petit Papa Noël n’a pas sa place dans un lieu d’expression de la foi chrétienne. « Noël, c’est la célébration de la naissance de Jésus. L’idée du Père Noël qui descend du ciel avec des cadeaux a pu être jugée inadaptée. À deux semaines de la célébration, si vous faites le parallèle dans une église entre cette chanson et la naissance de Jésus, il peut être difficile ensuite d’expliquer aux enfants ce que Noël représente », explique un paroissien qui souhaite rester anonyme. Et de poursuivre : « Ils peuvent jouer Petit Papa Noël sur le parvis de l’église, il y a toujours des solutions. Je ne comprends pas qu’on en fasse toute une histoire. »

Pour l’évêché d’Amiens, il doit y avoir une corrélation entre les chants proposés et le symbole chrétien de Noël : « Il y a beaucoup de demandes de concert dans les églises affectées au culte catholique et nous accueillons chaque demande avec bienveillance lorsqu’elle respecte la destination du lieu. La procédure est la suivante : nous recevons un formulaire de demande qui présente en détail les œuvres proposées. Le curé et le vicaire épiscopal du lieu étudient la demande pour accord. Ils peuvent éventuellement émettre des réserves sur l’adéquation entre la demande et le respect du lieu. Pour nous chrétiens, Noël est une fête majeure, fête de la naissance de Jésus, fils de Dieu, qui ne peut prêter à confusion. »

Les chanteurs et musiciens avaient déjà dû s’abstenir de jouer ce chant lors du concert d’Ailly-sur-Noye, le 8 décembre.

Daniel Parisot, maire de Boves ne souhaite pas s’étendre sur le sujet. « Au nom de la laïcité, je ne peux pas intervenir. Je ne souhaite pas donner mon avis. Il appartient au prêtre de fixer les conditions dans lesquelles la manifestation va se faire, je n’y peux rien, c’est comme cela », explique l’élu. Et de poursuivre : « Je peux regretter un petit manque de tolérance de la part des membres ecclésiastiques mais c’est un avis personnel. » >> [ Fin de la reproduction de l'article du Courrier picard ]

Aussitôt cet article paru, fureurs sur Twitter et Facebook au nom de la défense des "traditions" ! Une foule d'internautes s'indignent et se lancent dans des interprétations absurdes. Echantillon prélevé sur Facebook (textuel, mais je remplace les patronymes par des initiales) :

<< Monique M. - le fameux Papa Noël, que l'on sabote aujourd'hui, fait partie du folklore de NOEL depuis très longtemps... et là, d'un coup il devient gênant... curieux non .???........

Yvette F. - C'est honteux ! et notre culture et nos traditions, qu'en faisons nous ?

À aucun moment le moindre "étranger" ni le moindre "musulman" ne sont intervenus dans la décision du curé, ni dans le lancement du flux de commentaires. Seuls des souchiens - dirait Alain Finkielkraut - ont fait monter l'hystérie dont l'échantillon ci-dessus donne le ton : théorie du complot ("curieux, non ?"), France-aux-Français ("nous ne sommes plus chez nous"), mise en cause de "l'Eglise qui se soumet à l'islam" (slogan répandu chez les athées de droite)... Ce n'est que tardivement qu'on verra un commentaire musulman dire à son tour qu'il ne comprend pas la décision du curé de Boves, en ces termes :

<< Malika B. - Pkoi ?? C est pourtant 1 chanson religieuse ?? >>

Mme B., musulmane, prend donc le sujet de la chanson (le père Noël) pour un élément de la religion chrétienne. Mais cette confusion - regrettablement fréquente dans le monde islamique - est commise aussi par les commentateurs comme Roland D. ou Yvette F., qui : 1. croient "défendre" les traditions de Noël en "défendant" la chanson grotesque de Tino Rossi ; 2. exigent qu'une paroisse catholique célèbre le Père Noël comme le font les centres commerciaux ; 3. et ouvrent le feu à tout hasard contre les musulmans, supposés avoir fait pression sur le curé pour obtenir le retrait d'une chanson célébrant cette divinité "occidentale et chrétienne" (???) qu'est le gros bonhomme en rouge. Donc Malika B. est parfaitement excusable de faire à son tour l'amalgame. Cette musulmane se trompe, mais elle est poussée à le faire par nos Défenseurs des Traditions.

Cependant quelques voix chrétiennes s'élèvent pour remettre les idées en place :

<< Ariinui M. - Le Père Noël n'a pas sa place dans une église, c'est tout. Si on est catho et pratiquant on a pas de mal à saisir la nuance

<< Dimi De Delphes - Ça aussi c'est une forme d'extrémisme !!!! >>

Réponse de Mme Q. :

Mais des catholiques ne se laissent pas intimider et continuent à intervenir dans le fil de commentaires de Facebook :