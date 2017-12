Faire des économies ? aller vers la sobriété économique ? ménager le climat, les sols, la biodiversité ?

Communiqué de presse de l'Atelier citoyen pour le maintien et l’optimisation de l’aéroport existant de Nantes-Atlantique - lundi 11 décembre 2017



<< Cette semaine va être à nouveau riche en informations sur le projet aéroportuaire de Notre-Dame-des-Landes. Mercredi 13 décembre, le rapport de la médiation sera présenté au premier ministre Edouard Philippe. De notre expérience, il semble que les médiateurs se soient donné les moyens de comparer enfin et de manière inédite le projet d’aéroport à la rénovation de l’existant.



Contestant - sans la connaître - l’étude des médiateurs, les lobbyistes pro-aéroport du grand ouest vont, comme ces dernières semaines, brandir le résultat d’une consultation pour avis appelée à tort referendum, manifester, se rouler par terre, pleurer, masquer des plaques de rue, bref se donner en spectacle tels des enfants gâtés punis avant Noël. Ils vont continuer à brandir le résultat de la consultation pour avis de 2016, persistant à parler de référendum…



Pourquoi cette hystérie ? Quelle est l’importance réelle de l’aéroport de Nantes ? Nantes accueille seulement 4% du trafic passagers et 2,6% des mouvements d’avions en France.

Toulouse est deux fois plus survolé que Nantes et des zones denses de la métropole parisienne subissent 13 fois plus de survols que Nantes.

5 000 Nantais vivent dans des zones de bruit aérien à comparer aux 280 000 habitants de la région parisienne et aux 56 000 Toulousains qui vivent dans des zones de bruit aérien équivalentes (zones de niveau sonore supérieur à Lden 55dB ou zone C du PEB)

L’aéroport de Nantes propose déjà plus d’une centaine de destinations vers les plus importantes métropoles européennes, capitales, centres de décisions, places financières, et destinations de tourisme avec 60% de trafic low cost.

Un nouvel aéroport à Nantes est-il vital ?

Est-il indispensable de détruire des zones humides riches en biodiversité, de saccager 1 600 ha des terres agricoles pour ça ?

Est-il nécessaire de mobiliser le tiers des gardes mobiles pendant plusieurs mois pour faire face à la résistance qui protège ces terres ?

Est-il essentiel d’investir plusieurs centaines de millions d’euros d’agent public dans cette infrastructure alors que 10% des Français vivent en situation de précarité énergétique et que de nombreuses infrastructures publiques (hôpitaux, écoles, universités, gares…) sont dans un état lamentable ?



Depuis trois ans, l’Atelier Citoyen étudie les possibilités de maintien et de réaménagement de l’aéroport de Nantes-Atlantique, alternative au projet de Notre-Dame-des-Landes. Nous ne connaissons pas encore les conclusions qui seront tirées de la médiation mais nous confirmons qu’il est possible, comme pour la plupart des aéroports à travers le monde, de maintenir et d’améliorer l’aéroport existant et d’éviter ainsi qu’une souris accouche d’un éléphant blanc[1].



L’Atelier Citoyen >> [1] Autrefois, dans certains pays d'Asie, des éléphants blancs (albinos) étaient offerts aux puissants. Animaux sacrés, ils ne devaient pas travailler, tandis que leur entretien coûtait cher. Aussi inutiles que coûteux, ils menaient souvent à la ruine leurs propriétaires.