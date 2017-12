Cadeau politique pour les fêtes : 'L'Ami américain' (3/3)

Notre troisième coup de sonde dans le livre essentiel d'Eric Branca : l'emprise washingtonienne sur l'Elysée, de Giscard à Hollande...

L'enquête d'Eric Branca est si riche en informations que les coups de sonde ne la déflorent pas, mais tenons-nous en à un dernier angle : le ré-enlisement progressif de Paris dans l'atlantisme à partir du septennat Giscard. Double symptomatologie : du côté de la classe politique française, un désir d'allégeance ; du côté américain, un mépris à peine dissimulé. Il n'y avait eu d'embellie que sous de Gaulle (paradoxalement) et à deux reprises : un début d'estime mutuelle sous Kennedy, puis l'étonnant enthousiasme de Nixon envers la personnalité et la géopolitique du Général. Celui-ci ayant quitté le pouvoir, Washington mise un instant sur Georges Pompidou (cru d'abord atlantiste parce qu'il vient de la banque) - puis s'aperçoit que ce dernier partage la vision de son prédécesseur ; l'effort gaullien continue sur son élan mais pour un temps seulement. Il s'arrête à la mort de Pompidou.

Tout change avec l'arrivée de Foutriquet, comme l'appelle Pierre Boutang, ou Valy comme disent les salons... Washington peut renouer avec sa politique constante qui vise à phagocyter la France, seul Etat "politique" en Europe. On entre ainsi dans l'ère actuelle qui forme l'épilogue du livre d'Eric Branca.

D'abord Giscard, qui inaugure la non-politique (ou sortie de l'histoire) : pour lui la France n'a plus d'autre rôle que de mettre de l'huile dans l'engrenage de la mondialisation, en courtisant les géants.

Puis Mitterrand, qui aggrave la soumission : fournissant lui-même des renseignements à la CIA sur des opérations françaises ; engageant la France dans la première guerre bushienne de déstabilisation du Moyen-Orient ; capitulant sur l'économie... Le tout avec une lucidité infernale puisqu'il sait (et dira, cf. ici notre note du 7/12) que Washington est au fond l'ennemi de Paris.

Puis Chirac, qui sauvera brièvement l'honneur en s'opposant à la seconde guerre bushienne mais après avoir aidé à deux catastrophes : 1. en laissant Berlin pousser à la dislocation de la Yougoslavie, remettant ainsi en cause des frontières de 1945 devenues garant de la paix ; 2. en appelant Washington à intervenir militairement en ex-Yougoslavie, ce qui transforme l'Otan en engin américain post-guerre froide que l'on va braquer sur la Russie ! Inquiétant avenir pour le continent... (Chirac allait ensuite s'en inquiéter : un peu tard pour la prudence).

Puis Sarkozy, le gaullophobe [*], américanolâtre proche du State Department, et qui avait annoncé dès 2005 sa candidature de 2007 à l'ambassadeur des Etats-Unis... en lui certifiant qu'il condamnait Chirac sur l'Irak et la Russie ! Ce fut le quinquennat de la vassalité : retour de la France dans le commandement intégré de l'Otan, ubuesque guerre de Libye, etc.

Puis Hollande et ses girouettes. Sous Sarkozy ils jouaient (Fabius en tête !) aux défenseurs de l'indépendance française contre l'alignement atlantiste ; sitôt parvenus au pouvoir, ils iront encore plus loin que Sarkozy en réactivant un protocole de 1952, devenu caduc en 1967, qui permet la ré-installation de bases américaines en France. Avec l'assentiment de tous les députés de droite sauf Bernard Debré...

L'enquête d'Eric Branca ne s'étend évidemment pas au quinquennat d'Emmanuel Macron, épreuve en cours. Le nouveau président français est aux prises avec M. Trump, face inhabituellement hagarde de la réalité américaine. Derrière M. Trump il n'y a rien d'autre que le deep State du complexe militaro-industriel : l'adversaire de toujours, mais que l'on n'a pas le droit de regarder comme tel puisqu'il est notre allié - ou plus exactement notre suzerain ; un suzerain hostile et désormais libéré de toutes les formes : ce qui présente l'inconvénient d'être plus périlleux, mais l'avantage de mettre en lumière ce que l'Amérique est réellement.

D'où l'urgence pour tous de lire L'Ami américain : "C'est l'histoire de cette hostilité multiforme aux registres parfois inattendus, que nous nous proposons de raconter ici pour la première fois", indique Eric Branca dans son prologue. Le livre tient cette promesse. C'est plus qu'une leçon de géopolitique : c'est l'histoire d'une énergie trahie, mais dont l'image persiste à barrer symboliquement la voie des abandons.

En cette fin d'année je fais le voeu que tous les cadres - et futurs cadres - de l'armée française lisent ce livre. S'il connaît un élève-officier, chacun de nos lecteurs devrait le lui offrir à Noël !

Les élèves de l'ENA le liront quand il sera traduit en anglais.

__________

[*] Phobie confiée par Sarkozy au journaliste Brunet, cité par Eric Branca page 331. Il cite aussi le jugement de l'ambassadeur US sur Sarkozy (page 326), et révèle l'incroyable comportement d'Hervé de Charette - quoique ministre des Affaires étrangères de Chirac à cette époque.