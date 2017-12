"Devant Lui mille ans sont comme un jour..."

Le temps de l'Avent, nos fins dernières et l'avenir du monde :

► sur Marc 1, 1-8

<< Le Baptiste apparaît dans l'évangile, il est et se nomme “une voix dans le désert”. Le désert est en ce monde-ci plus que jamais ; le désert grandit, artificiellement par le déboisement des forêts tropicales, contre lequel les plans de culture et de développement paraissent impuissants ; spirituellement, par la transformation en steppe du paysage religieux, puisque l'humanité est à peine encore à même d'entendre l'appel : “préparez le chemin du Seigneur”. La voix retentit dans le vacarme tourbillonnant des médias, des informations toutes fraîches qui se bousculent... Le Baptiste aurait aujourd'hui une tâche plus difficile que jadis. >>

► sur 2 Pierre 3, 8-14

<< Nous n'avons aucune vue d'ensemble, nous dit la deuxième lecture, nous faisons le compte des jours et des années, et toujours nos calculs se révèlent faux. A travers tous les siècles on a prédit le jour de la venue de Dieu [*] et jamais il n'est arrivé. Cela vient de ce que le temps de Dieu est tout autre que le nôtre : "Mille ans sont devant lui comme un jour". C'est ainsi que certains parlent, d'un ton supérieur et sarcastique, de “retard” et de naïve attente de la fin. Mais “le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de ce qu'Il a promis” : Il est en train de venir, sans cesse, et Il traîne comme un pêcheur le filet géant de l'histoire du monde jusqu'au rivage. Que la fin des temps, vue d'une manière purement terrestre, doive être catastrophique, cela ne trouble pas le plan de Dieu ni la confiance des chrétiens. Ceux-ci doivent simplement se donner de la peine pour “être trouvés” au retour à la maison “sans tache [**] et en paix”. C'est cette paix que prépare l'Avent. >>

Hans-Urs von Balthasar

__________

[*] Encore en 2017 : les fous furieux américains qui croient accélérer le retour du Christ par le moyen d'une conflagration générale à propos de Jérusalem... Cf notre note du 6/12. Analyse confirmée par Hubert Védrine dans toutes ses interviews depuis la décision de M. Trump.

[**] "Sans tache" se comprend dans le contexte des prescriptions données par le Christ dans l'Evangile (rien à voir avec le purisme pharisien) : est sans tache celui qui aura pratiqué la solidarité envers ses frères en détresse, et n'aura donc pas servi l'empire inique de Mammon.