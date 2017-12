Réforme salubre de l'Académie pontificale pour la vie

Dans Le Monde, Anne-Marie Pelletier (photo) explique la réforme :

Anne-Marie Pelletier, professeur des universités, prix Ratzinger 2014, membre de l'institut Lustiger, spécialiste de l'herméneutique biblique, enseigne l'Écriture depuis 1993 au Studium de l'Ecole cathédrale. Elle est l'auteur d'une dizaine d'ouvrages de référence, dont deux livres sur la place des femmes dans l'Église, et c'est elle qui a composé le texte des méditations du Chemin de croix pontifical au Colisée à Rome en avril 2017 : "J'ai voulu rejoindre et mettre en mots la prière de l'Eglise universelle", expliquait-elle alors à La Croix, "et cela supposait un travail d'écoute de tout ce qui vient du monde et de ses détresses".

En janvier 2017, Anne-Marie Pelletier a publié dans L'Osservatore romano un article défendant le document papal Amoris laetitia (étrange époque où l'on doit défendre le successeur de saint Pierre contre la haine de catholiques !)... "Amoris laetitia, expliquait-elle, prête attention aux conditions concrètes de la vie conjugale et familiale" : c'est d'ailleurs cette attention concrète qui lui était reprochée dans les milieux ultra-conservateurs, qui vont de salons bourgeois à des milieux de Curie où l'on cherche querelle au pape sur le terrain théologico-ecclésiologique pour cacher les raisons plus prosaïques de cette fronde. Raisons que je décris dans le livre qui paraîtra en janvier prochain...

En octobre dernier, la bibliste française a été nommée par François parmi les nouveaux membres de l'Académie pontificale pour la vie [*], dont la mission vient d'être élargie par le Saint-Siège. La raison d'être de l'Académie étant de dialoguer avec tous sur la base des fondamentaux de la condition humaine, elle interviendra non seulement sur la bioéthique, mais sur tous les problèmes anthropologiques posés par la société moderne et notamment par la technologie. Nouveau président de l'académie, Mgr Vicenzo Paglia voudrait "une sorte de conférence mondiale sur l'humain comme s'est tenue la conférence de Paris sur le climat".

Cécile Chambraud interviewe Anne-Marie Pelletier dans la page du Monde (Idées) du 2 décembre qu'elle consacre à cette réforme qui vise, souligne la journaliste, à doter le Vatican "d'un nouvel outil intellectuel pour intervenir dans les débats de société". L'universitaire française répond avec une verdeur réjouissante. Extraits :

<< Il est urgent que passe, dans la réflexion et le discours de l'Eglise, quelque chose de l'audace, de la liberté et de la générosité intellectuelle du pape François. De sa manière aussi d'inscrire les problèmes anthropologiques dans une problématique élargie d'écologie générale. Non pour brader la foi, comme prétendent ses contradicteurs, mais pour la rendre à sa vérité évangélique. Son attention à la vie concrètement vécue, dans la diversité des situations et des cultures [...], devrait être inspirante pour l'académie. 'Sortir', ce maître mot de François, devrait être une préoccupation structurante de son travail. Sortir de l'enclos de cercles repliés sur eux-mêmes, sortir d'un discours sourcilleux et méfiant qui récuse toute confrontation à l'autre, sortir pour nouer des échanges et des dialogues avec des interlocuteurs qui ne sont pas du sérail... >>

<< Dans des sociétés contemporaines fortement tentées par le repli sur soi, l'Eglise, par une réflexion anthropologique précisément, pourrait avoir une mission déterminante. Et ô combien salubre, si l'on songe que des sociétés font aujourd'hui du rejet de l'autre le principe d'une sauvegarde de leur identité chrétienne. >>

Merci, Madame. Si les médias catholiques français faisaient tous écho à vos propos, la situation serait en effet moins... insalubre.

_______

[*] Au nombre des nouveaux membres :, le prix Nobel de médecine 2012 Shinya Yamanaka (Tokyo), auteur de découvertes majeures sur les cellules-souche.