Ne transigeons jamais sur l'universel !

Une pression idéologique à droite s'exerce sur des catholiques pour qu'ils passent de la critique du global au rejet de l'universel. Céder à cette pression serait dénaturer la foi :

Le voyage du pape en Birmanie et au Bangladesh a suscité les commentaires embarrassés de la presse française : elle ne voit pas pourquoi le « chef de l'Eglise catholique », comme elle dit, se rend dans des pays dont la population est dans son écrasante majorité soit bouddhiste, en Birmanie, soit musulmane, au Bangladesh.

C'est que la vision catholique du monde est mal connue des médias (c'est un peu normal), mais aussi d'une partie des catholiques, ce qui est moins normal.

On me dit : « Le pape n'a pas à se mêler de politique, ni en Europe ni dans le reste du monde, puisque le Christ a dit : "rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu". Mais qu'est-ce qui est à Dieu ? Toute la création, qui doit lui revenir au dernier jour. Et l'humanité fait partie de la création. Et la paix entre les hommes est le premier bien de l'humanité : son premier « bien commun ».

Le pape, vicaire du Christ, serviteur des serviteurs de tous, a parmi ses responsabilités celle d'intervenir comme acteur important pour le bien commun de l'humanité. C'est la raison pour laquelle il va dans le monde partout où sa présence peut appeler à la réconciliation, même si à vue humaine dans certains pays la réconciliation semble impossible, ce qui est le cas en Birmanie où le cardinal birman a demandé au pape de ne pas prononcer le nom des Rohingya pour ne pas risquer d'aggraver encore la persécution militaire qui les frappe.

J'avoue ne pas comprendre comment on pourrait se dire chrétien tout en désavouant le métier de pèlerin de la paix, qui est celui de tous les papes depuis que Jean-Paul II a métamorphosé l'exercice de la fonction pontificale. Comment un chrétien pourrait-il ne pas soutenir les efforts de paix ? Les récuser par pessimisme sur la nature humaine ne serait pas évangélique. Les récuser par préférence pour les affrontements armés serait pathologique.

Mais l y a une troisième façon de récuser les efforts de paix universels : elle consiste à récuser l'universel lui-même, et on pourrait s'inquiéter si cette attitude devait se répandre chez des catholiques français.

L'universel est en effet la catégorie fondamentale du christianisme depuis ses origines. Au IVe siècle, saint Jean Chrysostome proclame :

"Des uns et des autres le Christ fera un seul corps ! Ainsi, celui qui réside à Rome regarde les Indiens comme ses propres membres. Aucune union comparable à celle-là : le Christ sera la tête de tous."

Ne transigeons pas sur l'universel ! Résistons à ceux qui voudraient nous attirer dans le piège de l'idéologie identitaire : enfermer chaque culture en elle-même, affirmer que les différences de culture expriment des différences de nature entre les humains... Ce n'est pas parce que la définition ou la ligne de partage du bien et du mal peuvent différer selon les latitudes, que la nature humaine n'existe pas et que la paix sur la terre - pax in terris - n'est pas le premier bien commun de l'humanité.

Bienheureux les artisans de paix, dit le Christ. Il ne parle pas seulement de paix spirituelle mais de paix tout court, et le pape est pleinement dans sa mission quand il voyage pour appeler à la paix. Ce labeur immense d'un homme de 80 ans mérite notre admiration et notre affection sans réserve.