New York - "Contre la terreur" : Halloween !!!

Notre néant mental face au nihilisme djihadiste :

L'Ouzbek de Manhattan a bien choisi son jour. Tuer huit personnes au moment de Halloween, c'était attirer l'inéluctable "réponse" occidentale : "Tout ça est pour nous empêcher de faire la fête mais nous la faisons quand même."

Réponse imbécile, puisque les djihadistes (commandos organisés ou lumpenterroristes comme dit Bauer) ont bien d'autres objectifs que de nous empêcher de faire la fête...

Mais réponse terriblement éloquente quand la "fête" en question est celle de... Halloween, où l'on défile déguisés en vampires et en zombies. Se grimer en cadavres de cinéma pour effacer les cadavres réels ; le faire en masse (il y a eu plus de paradeurs que d'habitude) ; et dire que ce culte de la terreur c'est "pour que la terreur ne puisse pas gagner" : le néant mental est décidément le dernier mot de la société atlantique. Tout ce qu'elle trouve à opposer à une terreur motivée dirigée contre elle, c'est une terreur absurde produite par elle-même ; encore faut-il noter que le lumpenterrorisme, massacre-suicide spontané par des individus sans moyens, est lui aussi largement un produit de la société qu'il frappe. Et que le carnage de Las Vegas, pompeusement cité comme "le précédent acte terroriste" par nos radios ce matin, n'avait rien à voir avec l'islamisme - ni même avec du terrorisme.

Puisque nous parlons des radios françaises, citons aussi l'histoire "si mignonne" racontée ce matin par une revue de presse : dans l'enquête d'un quotidien sur l'état d'esprit des fillettes de 10-12 ans gavées de news, le journal cite la petite D. qui "croit savoir que Trump veut faire deux Amérique, une pour les Blancs et une pour les Noirs" ; moyennant quoi D. rêve quand même d'aller vivre là-bas "parce que c'est trop bien". Pourquoi trop bien ? D. ne sait pas, mais ça lui semble évident.

Pendant ce temps, les institutrices françaises relancent les déguisements de Halloween qui étaient passés de mode depuis plusieurs années. Aux yeux de l'Education nationale, il était urgent de grimer à nouveau nos enfants et petits-enfants en cadavres : nous devons être des Américains comme les autres.

Riposte Halloween à "la terreur" : déguiser un chien new-yorkais en "pope Francis"

Que les terroristes se le tiennent pour dit.