Malaise à droite de la droite française : comment réagir à l'entrée au Bundestag ('"pour la première fois depuis 1945") de 90 députés d'une extrême droite peu francophile ?

L'AfD n'est ni le NSDAP ni même le NPD, et ses gains s'expliquent surtout par la stagnation économique d'une partie du pays. Mais la déréliction sociale dans l'ex-RDA n'explique pas qu'un leader de l'AfD récuse le mémorial berlinois de la Shoah, qualifié par lui de "monument de la honte imposé à la seule Allemagne"... (l'Allemagne seule a conçu et dirigé la Shoah, répondent les historiens). Un autre leader de l'AfD rend hommage, non à l'endurance des soldats mais aux "performances" de la Wehrmacht : emprunt à la terminologie 39-45... (lire à ce sujet les carnets de Victor Klemperer sur le vocabulaire de l'époque). Hier à la soirée électorale du parti, les militants - dont beaucoup de jeunes trentenaires - ont salué les résultats en clamant les deux couplets du Deutschland über alles que la RFA ne chante pas : "De la Meuse au Niémen..." Ça n'améliorera pas l'ambiance en Europe.

La sympathie envers les Français est donc rare à l'AfD. Mais ce parti "combat l'immigration et l'islam" : devant cela, la droite-de-droite française ne peut se défendre d'applaudir, fût-ce en privé, payant ainsi le prix du masochisme pour satisfaire une obsession. C'est à quoi l'on aboutit lorsqu'on ramène tous les débats de l'époque à un seul sujet... Si tout doit devenir lamento sur l'immigration et l'islam, s'il devient impossible d'examiner les divers aspects des questions (parce que tout doit se résumer à un seul), on esquivera ce qui gêne - et on jugera normal qu'un parti allemand, sous prétexte des difficultés du présent, veuille dédouaner l'Allemagne de ses responsabilités passées : celles d'actions dont l'onde de choc est loin d'avoir disparu. Certains diront que c'est du "gramscisme de droite". Si vous objectez que ce n'est pas un progrès pour l'intelligence, ils changeront de registre et répondront que l'heure n'est pas à l'intelligence mais aux instincts du Volk. Le Volk allemand n'aurait-il perdu que l'instinct de faire des enfants ?