Nicolas Hulot avale deux couleuvres de plus

Forcé de renouveler le privilège off-shore de Total en Guyane, désavoué par la suppression des aides d'Etat aux paysans bio, le ministre de la "Transition écologique" encore plus en porte-à-faux :

Il y a des cas où l'on est navré d'avoir vu juste. Dès la nomination du gouvernement, il était clair que Nicolas Hulot serait seul de son avis sur les sujets-qui-fâchent ; clair aussi qu'il serait forcé de signer des décisions contraires à son image - médiatique - de combattant vert. Ce pronostic n'a pas tardé à se vérifier, par exemple à propos des perturbateurs endocriniens. En voici deux autres cas :

► M. Hulot vient de prolonger le permis exclusif "d'exploration" de Total au large de la Guyane, avec promesse de concession d'exploitation en cas de découverte d'un gisement. Nouvel exemple de ce que l'invétéré Jean-Marc Sylvestre appelle ce matin (sur son blog et Atlantico) "une écologie compatible avec la croissance" ! Ce permis accordé à Total "ne peut que polluer le signal que le gouvernement et Nicolas Hulot souhaitent envoyer au monde entier en annonçant la fin de la production des hydrocarbures en France", constatent dans un communiqué Attac, Les Amis de la Terre et le collectif Non au pétrole de schiste. D'autant que M. Macron, en validant le traité CETA, va doubler ou tripler la production et l'exportation de "pétrole sale" par le Canada...

► M. Hulot vient (sans un mot), d'assister à la suppression des aides d'Etat aux paysans bio par son collègue de l'Agriculture : "C'est au marché de soutenir le maintien de l'agriculture biologique", proclame ce supporteur de l'agro-industrie. Il ajoute que l'objectif d'élargissement de l'emprise de l'agriculture bio à l'horizon 2020 ne sera que de 8,% des surfaces agricoles utilisables, alors que la Fédération nationale des agriculteurs bio (FNAB) tablait sur 20%. Indignation de la Confédération paysanne, qui juge ce procédé "scandaleux" - ne serait-ce que par rapport au problème des nappes phréatiques, ajoute Stéphanie Pageot (présidente de la FNAB) : "C'est à ne plus rien comprendre, toutes les conditions étaient réunies pour faire de la bio un succès collectif français, et c'est ce moment que choisit l'Etat pour se retirer alors que nous avons besoin d'un soutien public fort..."



Et que dit le ministre de la Transition écologique ? Ce jeudi, rien.

