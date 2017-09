Trump Folamour ? non, c'est le complexe militaro-industriel

Johnson-Vietnam, Bush-Irak, Trump-Corée-Iran ! Eisenhower avait prévenu du danger (et donné son explication) dès 1961 :

Si l'on devait prendre au sérieux la logique mentale de Donald Trump, on le jugerait incohérent. Son discours d'hier à l'ONU paraît en donner une preuve de plus. Il proclame que le monde se remet à l'heure des intérêts nationaux (America first) ; en même temps, il menace deux pays qui défendent - ou croient défendre - leur intérêt national. Il menace même de "destruction totale" l'un de ces deux pays ! Cette incohérence apparente déconcerte les commentateurs depuis hier soir.

Est-ce une incohérence ? Non, si l'on envisage une autre hypothèse : celle d'une logique inavouable. M. Trump semble enivré de la capacité de projection et de l'irrésistibilité qu'il prête au Pentagone ; cette ivresse correspond à son tempérament, mais ne fait qu'hystériser à Washington une tendance sous-jacente depuis plus d'un demi-siècle. Eric Branca publie chez Perrin une remarquable enquête (dont nous parlerons en détail) : L'ami américain - Washington contre de Gaulle, 1940-1969, et l'on trouve au chapitre 7 cette clé d'analyse :



<< En quittant le pouvoir, le 17 janvier 1961, [Eisenhower] mettra ses concitoyens en garde contre le danger mortel que le "complexe militaro-industriel" - on parle aujourd'hui de "l'Etat profond" - fait courir à une démocratie, aussi exemplaire qu'elle se veuille, dès lors qu'elle abandonne à certains intérêts privés le soin de se substituer à la communauté nationale*. Bientôt, John Fitzgerald Kennedy comprendra toute l'étendue de la question...>>

Note :

<< * Voici le passage le plus célèbre du discours d'adieu d'Eisenhower, à bien des égards prophétiques, si l'on en juge, par exemple, à l'aune du mandat de George Bush Jr (2000-2008) : "La présence simultanée d'un énorme secteur militaire et d'une vaste industrie de l'armement est un fait nouveau dans notre histoire. Cette combinaison de facteurs a des répercussions perceptibles dans chacune de nos villes, dans les Chambres législatives de chacun des Etats qui constituent notre pays, dans chaque bureau de l'administration fédérale. Certes, cette évolution correspond à un besoin impérieux. Mais nous nous devons de comprendre ce qu'elle implique, car ses conséquences sont graves. [...] Nous devons veiller à empêcher le complexe militaro-industriel d'acquérir une influence injustifiée dans les structures gouvernementales, qu'il l'ait consciemment recherchée ou non. Nous nous trouvons devant un risque réel, qui se maintiendra à l'avenir : qu'une concentration désastreuse du pouvoir entre des mains dangereuses aille en s'affermissant... >>