Lidl gomme la croix - "Pape fabuleux" - Autorité de la DSE - De la PMA à la GPA - Macron et les "fainéants"...

Lidl efface les croix de son produit grec : non par "christianophobie" (comme disent les libéraux conservateurs !), mais juste par logique (libérale) de segmentation de marché... ...Débat de la semaine sur RND (bienvenue à Antoine-Marie Izoard !) https://radionotredame.net/emissions/legranddebat/15-09-2...

► Je reviens brièvement sur ce que j'ai dit à propos de l'affaire Lidl. Cette chaîne bidouille une photo de coupoles d'église grecque (qui ornait l'un de ses produits) : c'est pour en enlever les croix. Aussitôt les sites d'ultra-droite se déchaînent : "c'est de la cathophobie !". A ceci près que les croix gommées ne sont pas catholiques mais orthodoxes, détail secondaire ; mais surtout, qu'il est dérisoire de prêter une quelconque "phobie" à Lidl, chaîne continentale de distribution (7900 magasins) dépendant d'une holding. Son patron, Dieter Schwarz, est la 3e fortune d'Allemagne et la 23e fortune mondiale. Lidl pratique le management à l'américaine, emploie le moins de personnel possible, écrase les salaires, flique les salariés (filatures - caméras et écoutes illégales - etc)... En 2014, le conseil de prud'hommes de Nancy a condamné Lidl à 15 000 euros de dommages-intérêts pour avoir licencié "pour faute grave" une employée qui avait mangé une viennoiserie à 39 centimes [*].

Il serait bouffon de prêter à cette entreprise une idéologie quelle qu'elle soit : sauf, bien sûr, celle de l'Idole (ou Lidl) Argent. Chaîne de hard-discount à prix très bas, Lidl a ses principales zones de chalandise dans les banlieues pauvres, souvent peuplées d'immigrés musulmans. Ces derniers n'achèteraient pas un produit portant l'emblème d'une autre religion que la leur. Lidl cherche une photo pour orner ses boîtes de moussaka ; le document retenu représente des coupoles grecques ; sur les coupoles il y a des croix. Le maquettiste de Lidl efface les croix. Business is business... L'affaire n'est que ridicule : elle ne vaut pas les clameurs de Mme Valérie Boyer ni les hakas des sites réacs ; d'autant que Mme Boyer, ses amis et les trois quarts des "réacs" sont de farouches libéraux en économie, qui ne sauraient donner tort à la rigueur commerciale germanique de la holding Schwartz.

[*] En 2018 l'employée serait déboutée et condamnée aux dépens.