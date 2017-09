"Le diable fonde de grands espoirs sur les imbéciles" (Charles Baudelaire)

Réactions des électeurs de Trump sur les ouragans et le climat :

La population de Floride compte une majorité d'électeurs de M. Trump. Après l'ouragan, ils ont confié aux médias leur vision des choses. Elle est symptomatique. Citations en rouge [**] suivies de mon commentaire :

► Un pasteur contredit l'évangile et nuit aux chrétiens :

« D'autres, comme le pasteur Jean-Claude, ne croient pas du tout à l'origine humaine du renforcement des ouragans : "Dieu envoie ces ouragans sur terre pour punir les hommes. C'est ce que j'explique à ma communauté. Vous n'avez qu'à lire l'Evangile pour comprendre !" »

[Le pasteur ne connaît ni les évangiles (en Luc 13:4-5 Jésus dit le contraire à propos d'une catastrophe), ni l'évolution de l'Ancien Testament (Sagesse 1:13-14, "Dieu ne se réjouit pas quand périssent les vivants"). Mais son ignorance permet aux médias de parler de "clichés charriés par l'aveuglement des religieux" [**]... Le mot 'religieux' est impropre puisqu'il s'agit de gens déformant leur religion : mais voilà l'effet produit. Même chose de notre côté de l'Atlantique.]



► Une dame préfère parler des impôts et de Kim Jong-un :



« Vanessa, une cliente venue des quartiers chic, acquiesce. A l'image de 85% des électeurs républicains, selon un sondage publié en octobre 2016, elle doute de la responsabilité humaine dans le bouleversement climatique de la planète. «Personne n'a encore l'air d'être d'accord sur le sujet et, très honnêtement, la question est tout en bas de ma liste de priorités; Tant que mes impôts restent bas et que le pays est protégé des terroristes et autres Kim Jong-un, je me porte bien... On est un pays riche, on se protégera d'une manière ou d'une autre. Et puis, d'ici à ce que Miami soit submergée, je serai morte depuis longtemps." »

[Propos d'anthologie ! L'électrice républicaine croit que les scientifiques sont divisés ("personne n'a l'air d'être d'accord"), d'ailleurs elle s'en fout ("c'est tout en bas de ma liste") du moment que Big Trump défiscalise les riches et entretient la psychose autour de Kim. Et elle se fout des générations futures : "je serai morte depuis longtemps". C'est l'Occident atlantique dans toute sa splendeur.]

► Le populiste Limbaugh dénonce "la peur" puis prend la fuite :

« L'animateur radio star de l'ultra-droite américaine Rush Limbaugh, le 5 septembre, assurait à ses millions d'auditeurs qu'Irma était "un complot" des médias et des "libéraux" [***] de gauche pour "faire avancer la cause du changement climatique. On peut accomplir beaucoup en créant la peur et la panique", clamait-il de son studio de Palm Beach en Floride. La peur l'a finalement gagné lui aussi/ Trois jours plus tard, face à la menace Irma devenue visiblement bien réelle [aux Caraïbes], Limbaugh a, lui aussi, décidé d'évacuer.»

[ Limbaugh est l'insulteur n° 1 du pape François, qu'il taxait de "pur marxisme" dès 2013 à cause de l'exhortation apostolique La joie de l'Evangile. Il va pouvoir récidiver contre les commentaires du pape le 11 septembre dans l'avion de son retour de Colombie : "Vous pouvez constater les effets du changement climatique, et les scientifiques ont dit clairement quelle voie nous devons suivre... Nous avons tous une part de responsabilité, petite ou grande, une responsabilité morale. Nous devons l'assumer. on ne plaisante pas avec ça... Chaque personne a sa part de responsabilité, les hommes politiques aussi... Si quelqu'un doute de la véracité [du changement climatique], qu'il se tourne vers les scientifiques : ils sont très clairs à ce sujet. Ce ne sont pas des opinions en l'air. Ils sont très clairs. Ensuite chacun peut décider, et l'histoire jugera les décisions qui auront été prises. Si nous ne faisons pas face, nous déclinerons !" ]



En conclusion, il faut souligner l'incohérence profonde des climato-négationnistes "religieux". D'une part, ils nient (écartant ainsi les constats scientifiques) la responsabilité humaine dans l'état de la planète. Mais d'autre part, les plus énervés d'entre eux affirment (écartant ainsi Luc 13:4-5) que les catastrophes naturelles sont envoyées par Dieu pour punir l'humanité... Si celle-ci doit être "punie", c'est d'un comportement : les énervés réintroduisent ainsi, sur un terrain imaginaire (et de façon hétérodoxe), la responsabilité humaine qu'ils nient là où elle est concrètement et scientifiquement avérée. Selon eux, l'homme pourrait raser l'Amazonie et empoisonner les sols sans qu'il y ait de conséquences ; mais Dieu lui enverrait des ouragans pour punir ses immoralités sexuelles ? Pensée maladive, dirait Nietzsche.

__________

[*] Baudelaire, Mon coeur mis à nu (recueil de 1887).

[**] Libération, 13/09.

[***] Aux USA, "liberal" veut dire "progressiste".