Cluny 6-7 octobre, avec "Esprit Civique"

Programme de la 5ème "Université populaire" :

<< Une seule certitude dans le big bang : une authentique espérance politique exige une visée humaniste ! Pour cette étape 2017, nous prendrons le temps utile pour déchiffrer dans ce nouveau paysage, la part des menaces et celle des promesses. Nous chercherons ensuite la meilleure façon d'amplifier notre contribution au débat citoyen. Les 12 balises proposées par Esprit Civique expriment le lien indéfectible entre le bien commun et l'égale dignité de chaque personne. Elles peuvent être lues comme un antidote aux dérives de l'individualisme libéral... Monde fini, quête de sens, et si la révolution c'était le partage ? >>

Vendredi 6 octobre

15h30-17h, séance d'ouverture : Qu’est-ce qui nous arrive ?

Karim Mahmoud-Vintam, fondateur du mouvement les Cités d’Or

Chloé Morin, directrice de l’Observatoire Opinion à la Fondation Jean Jaurès

17H30 -19H : Le partage, une question de survie

Guy Aurenche, ancien président du CCFD-Terre solidaire

Aurore Lalucq, économiste, codirectrice de l'Institut Veblen pour les réformes économiques

Bernard Perret, ingénieur et socio-économiste

Samedi 7 octobre

9h30-11h : Le partage, une réponse éthique

Olivier Abel, professeur de philosophie éthique

Un-e responsable de L’Arche

14h-15h30 : Le partage, un gage de prospérité

Guillaume Duval, rédacteur en chef d'Alternatives économiques

Claire Hédon, présidente d'ATD Quart-Monde

16h-17h : conclusion

Dominique Potier, député, président d'Esprit Civique

renseignements et inscriptions :

http://www.espritcivique.org/index/wp-content/uploads/201...