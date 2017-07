Budget Macron : le libéralisme va coûter très cher

Eperonné par des libéraux absurdes, l'Elysée-Matignon dépouille les services publics (armée, police) pour financer des baisses d'impôts bénéficiant aux plus riches :

Connaissez-vous Nicolas Bouzou [photo], auteur en 2016 de L'innovation sauvera le monde, collaborateur du Financial Times, breveté Dauphine-IEP et "consultant managérial" comme tout le monde chez Macron ? Cet "essayiste spécialisé dans l'économie" est libéral au point de préconiser la suppression des lits d'hôpital (ringardisés, dit-il, par la chirurgie ambulatoire)... M. Bouzou fait partie des nouveaux insubmersibles : au lieu de se cacher après avoir écrit en avril 2008 : "c'est le moment d'acheter en Bourse" [1], il vice-préside un cercle "de dirigeants libéraux de grandes entreprises et de responsables politiques".

Ce lobby libéral a donc convaincu M. Macron de réaliser dès 2018 - et contrairement à ce que M. Philippe avait annoncé - la promesse de faire perdre au budget trois milliards d'euros en favorisant le casino financier : plafonner à 30 % les revenus du capital, faire sortir de l'assiette de l'ISF les valeurs mobilières (actions et assurance-vie), etc. En fait de disruption créative, cette opération s'inscrit dans la continuité de l'ère Sarkozy-Hollande.



Selon l'Evaluation du programme présidentiel publiée hier par l'OFCE, l'application de ce programme durant le quinquennat profitera surtout aux 280 000 foyers (1 % de la population) classés parmi les plus riches : ils bénéficieront de "46 % des gains des mesures fiscales à destination des ménages", souligne ce rapport. Les classes moyennes seront étrillées, comme ce fut le cas sous les deux quinquennats précédents. Le macronisme apparaît donc bien comme un cran supplémentaire ("incrémental", disent les jeunes managers LREM) dans la dislocation sociale engrenée par le néolibéralisme.

Pour compenser le sabordage libéral de ressources de l'Etat, et pour satisfaire à la norme bruxelloise des 3 % confirmée par Mme Merkel jugulant M. Macron, M. Philippe doit trouver 13 milliards par la "contraction de la dépense". Il doit donc - comme ses prédécesseurs - appauvrir encore les services publics : y compris ceux qu'on devait épargner au nom de la sécurité nationale...



Durant sa campagne, en effet, M. Macron avait juré (les yeux au ciel) de porter à 2% du PIB le budget de la défense. Ce ne sera pas le cas. L'armée va perdre 850 millions en pleine année courante, chose inédite qui atterre les généraux. Gênés sous Sarkozy, angoissés sous Hollande, ils deviennent indignés sous Macron. "Je ne vais pas me laisser baiser par Bercy !", fulmine le général de Villiers. Auditionné le 12 juillet à l'Assemblée, il a indiqué qu'en privant l'armée de moyens - donc d'armement et d'entraînement -, le pouvoir prépare "la défaite".

Autre volte-face : après avoir plaidé - à juste titre - la cause de l'aide au développement des pays pauvres (clé du problème des migrants), et après avoir promis de la porter à 0,7 % du PNB d'ici à 2030, M. Macron lui fait retirer dès maintenant 140 millions par M. Philippe...

Les gens lucides se doutaient de tout ça depuis le lancement de l'OPA Macron. Nous avions exprimé ces doutes. Ils nous avaient été reprochés en juin par d'ex-fillonniens devenus prophètes ex-post du macronisme... La proskynèse devant la finance est en effet une issue : à condition d'être indifférent à sa tyrannie, ou de l'avoir secrètement voulue.



__________

[1] http://www.arretsurimages.net/articles/2009-08-07/Vive-Ni...