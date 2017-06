Du talent, et bientôt des super-pouvoirs. Pour quoi faire ?

Navré de troubler le choeur des anges, mais il y a des questions :



Depuis quelques jours, de pieux oracles (qui nous sommaient il y a trois mois d'encenser M. Fillon) chantent les acclamations carolingiennes en l'honneur de M. Macron. Mais la politique n'est pas un exutoire à métaphysique : en principe elle est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire, et on a le droit de se demander ce que M. Macron juge - au fond - nécessaire. Autrement dit : ses grands talents, ce sera pour quoi faire ? dans l'intérêt de qui ?



Le talentueux jeune homme va obtenir des super-pouvoirs que de Gaulle n'avait pas eus. Sa victoire annoncée est énorme. Pratiquement pas d'opposition ; une vie parlementaire circonscrite à des centaines de députés macroniens, au garde-à-vous dans les débuts ; néanmoins, des ordonnances pour mener au pas de charge des réformes graves dont il aurait fallu débattre. Jusqu'à quel point peut-on déréguler ? Peut-on accepter que ce gouvernement exhume le faux dogme du "ruissellement", selon lequel enrichir les plus riches finit par profiter aux pauvres [1] ? Peut-on laisser plafonner les dommages-intérêts dus aux salariés abusivement licenciés (ce qui encouragera les abus) ? Voilà le genre de questions qui ne seront posées à l'Assemblée que par une poignée de gens, dans l'indifférence de l'énorme majorité.

Pourquoi sera-t-elle indifférente ? Parce qu'elle représentera les heureux de la mondialisation. Voilà le problème.



En 1852, dans Le dix-huit brumaire de Louis Bonaparte, Marx reprenait les thèses exprimées deux ans plus tôt dans Les luttes de classes en France : "Si au nom du roi [Louis-Philippe] une partie de la bourgeoisie a régné, c'est désormais au nom du peuple que régnera l'ensemble de la bourgeoisie..." Une réunification bourgeoise du même type se réalise dans la conversion macroniste de 2017... Orpheline du fillonnisme, la vieille génération rejoint la jeune sur la base de ce qui fait les décisions bourgeoises : l'intérêt économique de classe. C'est ce qu'explique Thibault Muzergues dans Le Monde du 14/06 : le jeune bourgeois macroniste depuis 2016, c'est "un citadin représentant de la 'classe créatrice' (théorisée par le chercheur américain Richard Florida), vivant en centre-ville, jouissant de revenus confortables, et généralement considéré comme un gagnant d'une globalisation qui lui a offert un niveau de vie satisfaisant". Le bourgeois moins jeune mais devenu macroniste au printemps 2017, c'est celui qui applique la maxime de Lampedusa dans Le Guépard : "il faut que tout change pour que tout reste comme avant". Autrement dit : pour que la bourgeoisie d'affaires - sous ses diverses formes - conserve les rênes au prix de quelques concessions.

On voit ce que représentera l'Assemblée macroniste issue de l'acquiescement collectif que sont ces législatives : une classe sociale. Mais c'est aussi le cas des autres partis (même ratatinés à quelques sièges), souligne Muzergues. La France insoumise est l'expression de membres de "la génération Y, blancs, éduqués, frustrés de ne pas trouver d'emploi ou tout au moins une place dans la société à même d'assouvir leurs ambitions". Quant au lepénisme, il est devenu le porte-voix de vaincus "en voie de paupérisation dans les périphéries urbaines et les zones rurales délaissées" ; c'est d'ailleurs dans le nord-est ouvrier dévasté que le FN fait désormais ses bons scores (quoi qu'en pense l'aile libérale-conservatrice de ce parti).

D'où l'observation de Muzergues : chaque parti politique aujourd'hui se transforme en "super-syndicat" ; l'un de ces super-syndicats s'empare de "l'ensemble de l'appareil d'Etat" ; "de la représentation au clientélisme, du gouvernement majoritaire à la captation prédatrice, il n'y a qu'un pas, qui peut être aisément franchi quand on sait que le pouvoir corrompt."

Le succès d'Emmanuel Macron a consisté à réunifier deux bourgeoisies en tendant la main aux orphelins grisonnants du fillonnisme. C'est une opération réussie. Elle ne doit pas nous cacher les réalités de classe qui font la trame du régime. Ces réalités se montrent spécialement dans ce que décrit le livre de France et Vauchez (récemment paru aux Presses de Sciences Po : Sphère publique, intérêts privés, enquête sur un grand brouillage) : la confusion entre notre monde politico-administratif et les multinationales ou les cabinets d'affaire (français ou américains) qui règnent aujourd'hui sur tous les grands dossiers économiques. Parmi les hauts fonctionnaires "mettant au service des clients leurs réseaux d'anciens collègues et leur connaissance du fonctionnement des administrations", l'enquête identifie cinq des huit derniers secrétaires généraux de l'Elysée ; le neuvième - nommé par M. Macron - inverse le mouvement : lui, il vient des grandes affaires... Tout change, pour que tout reste comme avant.

__________

[1] Dogme "qui n'a jamais été vérifié nulle part", souligne le pape dans l'exhortation apostolique Evangelii gaudium. Les profits de la croissance américaine depuis la crise de 2008 ont été absorbés par le micro-milieu milliardaire, tandis que les classes inférieures s'appauvrissaient. Ce qui n'empêche pas de pieux Français convertis au macronisme d'affirmer que la recette ultralibérale "peut sortir la France de son chômage".