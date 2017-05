L'entrevue de Donald Trump et du pape François

...et sa portée, qui semble échapper à nos médias :

Soit parce que ce pape est "de gauche" (Valeurs actuelles), soit parce que c'est un pape (Libération), une partie des médias français a du mal à commenter sérieusement les actes du Saint-Siège.

Libération du 25/05 se signale par la sottise de son encadré de page 11, où il qualifie d' "hypocrisie diplomatico-catholique" le fait que le pape ait remis au président US un exemplaire de Laudato Si' ! L'auteur de l'article n'a évidemment pas lu cette encyclique : sinon il saurait qu'elle est aux antipodes du trumpisme dans sa vision de la vie, de l'économie et des responsabilités humaines envers l'environnement... Remettre à Mr Trump un exemplaire de Laudato Si' et lui conseiller de le lire, c'est un peu (mutatis mutandis) comme si l'on avait remis à Staline un exemplaire de la déclaration universelle des droits de l'homme.

Ce cadeau du pape au président US n'est pas mentionné dans le communiqué officiel du Vatican. Or le geste de François souligne l'abîme conceptuel qui sépare la vision catholique du monde de la vision trumpienne... Nos médias ne se demandent pas pourquoi le communiqué officiel n'en parle pas. Le Figaro préfère rassurer ceux de ses lecteurs restés trumpophiles, en disant que l'entretien s'est déroulé de façon "chaleureuse".... En fait nul ne sait comment cet entretien s'est déroulé, ni ce qui s'y est dit au juste. Le communiqué final suit simplement la méthode classique des Affaires étrangères, qui consiste à insister plutôt sur les points d'accord minimum (en l'occurrence : la protection de la vie et celle des chrétiens d'Orient). Mais il y ajoute - fermeté surprenante dans un communiqué diplomatique - un point qui ne cadre pas précisément avec le trumpisme : "l'assistance aux immigrés". Et il ajoute que l'Eglise catholique américaine contribue à cette assistance : c'est un clair appui aux évêques ayant manifesté leur désaveu de la mexicanophobie trumpienne.



Quant à l'entretien de géopolitique qui a suivi, entre Mr Trump et le cardinal secrétaire d'Etat Parolin, absolument rien n'en a filtré. Attendons le tweet de #Donald.