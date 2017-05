Ave Macro Imperator

Extase des commentateurs hier :

Sentiments partagés chez les 7 millions de téléspectateurs qui ont regardé hier la cérémonie de l'Elysée. Beaucoup sans doute sont dans l'état d'esprit décrit par Schneidermann (Libération de ce matin) : "Ne pas nier la séduction du nouveau pouvoir, pour parer au premier danger : être ringardisé, rejeté dans le camp des sceptiques professionnels, des grincheux, des coeurs secs. Mais s'il faut la reconnaître, c'est justement pour mieux s'en dégager. Car Emmanuel Macron, maintenant, c'est le pouvoir. [...] Il va raconter une histoire. Image dont il importe [...] de se mettre à distance..."

Les médias audivisuels, et spécialement les chaînes dites "en continu", sont rivées à l'image et au story-telling publicitaire du pouvoir. D'autant que M. Macron - sous son nouveau personnage régalien-martial - est l'homme de la sphère financière qui contrôle aujourd'hui la totalité des grands moyens d'information : les nouveaux "empereurs de l'info" sont Bolloré, Drahi, Niel, Arnault, venus s'ajouter au trio Lagardère-Bouygues-Dassault. On évaluera le quinquennat Macron à ses actes, mais il est permis de prévoir qu'ils ne seront pas révolutionnaires.

Peu importe aux commentateurs. Hier c'était l'extase. La lumière était dans leurs yeux. Tel qui disait encore la semaine dernière des choses pénibles au sujet du président élu, s'exclamait : "quelle allure !", et voulait voir une promesse quasi-napoléonienne dans le rituel pourtant classique du salut présidentiel aux délégués des trois armes dans les jardins de l'Elysée. Et de gloser sur le command-car remontant les Champs... C'est la loi de l'info permanente : il faut sans cesse feindre la surprise devant des banalités, et reloader le suspense même quand il n'y en a aucun.



A part ça j'en conviens : sous l'angle purement décoratif, mieux vaut voir la silhouette et la mine altière de M. Macron entrant dans ses fonctions, que les mimiques de M. Hollande - dont la charité chrétienne interdit de dire l'effet qu'elles produisaient.