Signe de contradiction et de relèvement

Les textes de ce dimanche commentés par H.U. von Balthasar + une perspective d'Henri de Lubac :

Sur la première lettre de saint Pierre (2:4-9)

<< Après le départ de Jésus et l'envoi de l'Esprit Saint sur l'Eglise, est édifié au milieu de l'humanité le temple vivant de Dieu. Ceux qui le forment comme "pierres vivantes" sont en même temps les prêtres qui officient en elle... Centre de l'humanité rachetée, ce nouveau temple est bâti sur la "pierre choisie vivante" Jésus Christ, et participe donc nécessairement à sa vocation, qui est d'être aussi bien la pierre d'angle posée par Dieu, que - pour les hommes - la "pierre d'achoppement", celle qui "fait tomber". L'Eglise ne peut échapper à ce double destin, d'être posée comme "signe de contradiction" pour "la chute et le relèvement d'un grand nombre"... >>

Sur l'extrait des Actes des apôtres (6:1-7)

<< Cette lecture raconte la mise à part des premiers diacres pour un service d'Eglise temporel, tandis que les Apôtres veulent "rester assidus à la prière et au service de la parole". Elle montre les dimensions de la maison spirituelle fondée sur le Christ. Le Fils était véritablement homme, en contact permanent de prière avec son Père et annonçant sa parole, mais envoyé aux hommes ordinaires, à leurs misères, maladies et problèmes spirituels. De la même manière, se répartissent dans l'Eglise les différents charismes et ministères sans que son unité soit perdue pour autant. En langage évangélique : le Christ va au Père sans cesser d'être auprès des siens dans le monde... L'Esprit qu'Il leur envoie est Esprit divin et en même temps Esprit de l'envoi, qui conduit et anime la mission de l'Eglise. >>



Sur l'évangile (Jean 14:1-12)

<< Le Christ reviendra sous une figure en laquelle aucun malentendu ne sera plus possible, la gloire du Père rayonnant en Lui. Mais auparavant il ne laissera pas les siens orphelins. Il habitera avec le Père chez eux, en secret mais de manière à se révéler à eux (Jean 14:23), et le Saint Esprit de Dieu leur donnera l'intelligence de ce que "je suis en mon Père, et vous en moi et moi en vous" (Jean 14:20). C'est enfin la promesse presque incompréhensible faite à l'Eglise : elle "fera même", dit Jésus, "de plus grandes oeuvres" que les siennes. Il ne s'agit pas de miracles plus éclatants : Jésus veut dire qu'à l'Eglise est réservée un rôle au coeur du monde, que lui-même n'avait pas à avoir. Sa mission était d'agir, de mourir et de ressusciter. L'Eglise, mise en échec et persécutée, surmontera toutes les barrières dressées devant elle. >>

Henri de Lubac



<< Il ne suffirait pas plus de copier l'Antiquité chrétienne que le Moyen Âge. Nous ne pourrons revivre le large humanisme des Pères et retrouver l'esprit de leur exégèse mystique que dans un effort d'assimilation transformatrice. La maison que nous avons à construire à notre tour, pour notre compte (car, sur ses fondements éternels, l'Eglise est un perpétuel chantier) a depuis leur époque plusieurs fois changé de style : et sans nous croire supérieurs à nos Pères, nous avons à lui donner notre style à nous, c'est-à-dire celui qui répond à nos nécessités, à nos problèmes. Nous ne gagnerions rien à rêver d'un impossible retour au passé : chimère qui engendre les schismes, ou puérilité qui dessèche l'esprit... Un effort doctrinal s'impose : si le Dogme est immuable en son essence, la théologie n'est jamais chose faite. >>