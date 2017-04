Présidentielle : un abbé bénédictin appelle les catholiques à prendre de la hauteur

Lettre de Dom Louis-Marie OSB (abbaye du Barroux) :

Dans une lettre circulaire datée du "2 avril 2017, dimanche de la Passion", le père abbé de Ste-Madeleine du Barroux écrit ceci :

<< Saint Benoît ne s'est pas préoccupé directement de la situation politique de son temps. Il ne faut pas oublier que celui qui fut déclaré Patron de l'Europe par le bienheureux pape Paul VI, a fondé ses monastères lors de l'effondrement de l'empire romain d'Occident. Nous pensons aussi à la fondation de Cluny qui, au début du Xe siècle, a vu l'Europe au bord du gouffre politique et qui, deux siècles plus tard, avait réussi à couvrir notre continent d'un blanc manteau de maisons de prière. Cherchons d'abord le Royaume des cieux dans nos familles, nos écoles, nos associations, et le reste nous sera donné par surcroît.

Cette élection présidentielle est jouée d'avance. Nous ne sommes pas en démocratie. Le système nous donne le choix entre divers candidats issus du système. Nous pouvons voter pour le moins pire, mais nous avons mieux à faire. Prions pour que le Seigneur intervienne, ppour qu'Il donne sa grâce et qu'Il retourne l'élu comme saint Paul sur le chemin de Damas.

Voici donc quelques prières [*] à réciter avec foi en Celui qui a vaincu la mort. J'ai choisi sciemment des psaumes, parce qu'ils sont inspirés du Saint-Esprit. En tant que Parole de Dieu, ils ont une force unique, comparable à une consécration efficace. N'est-ce pas là pour nous, fils de saint Benoît, notre pain quotidien et notre bouclier principal ? "Courage, petit troupeau, voici que j'ai vaincu le monde", a dit Notre-Seigneur qui a prié pour nous jusque sur la croix.

+ F. Louis-Marie, OSB

abbé >>

[*] les psaumes 21, 72 et 101.

► Venant du premier successeur de Dom Gérard à la tête du monastère qualifié par Le Monde de "forteresse de la Tradition" (1989), cette orientation est frappante. Elle est certainement significative. Je me garderai de la commenter : chacun peut la méditer par rapport au climat et à la circonstance.