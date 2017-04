Le peuple chrétien entre dans la Passion du Christ

Jeudi Saint. Par le baptême et l'eucharistie, chaque chrétien avec ses frères et soeurs "participe au mystère du Serviteur souffrant" :



<< Tous les chrétiens sont appelés à partager l'humiliation et l'exaltation de leur Maître. Ne doivent-ils pas, à travers tous les événements de leur vie quotidienne en relation avec le prochain, imiter son obéissance, sa disposition à ne rien garder jalousement pour lui-même ? L'identification à l'Innocent, telle est l'essence de la vocation à la sainteté. L'intériorité du mystère communiqué par l'Esprit, qui seule permet de reconnaître et de vivre, au coeur de la réalité humaine, la présence toujours actuelle de la Passion de Jésus, fonde cette imitation du Serviteur.

Chargé du péché des hommes - de toute leur faiblesse -, l'Innocent devient le prochain que l'on rencontre toujours et partout, le pauvre présent dans tous les pauvres, le souffrant dans tous les souffrants, la victime dans toutes les victimes...

Ainsi tout l'Evangile, tout l'enseignement apostolique - que l'hymne de l'épître aux Philippiens (2:1-11) nous résume avec éclat - nous l'enseignent : c'est dans le mystère du Serviteur qu'est fondée la communion de tous les disciples du Christ entre eux... Pierre et les Apôtres ont la même mission : ils ont la charge de constituer des communautés qui soient toutes centrées, par la foi et la participation au baptême et à l'eucharistie, sur le mystère du Serviteur souffrant.



Dans le groupe des Apôtres, Pierre a un rôle absolument original, singulier : il rappelle visiblement que toute l'Eglise repose sur l'unique pierre qui est le Christ, et il a la charge, comme chef dont les pouvoirs sont tout entiers au service de cette mission unique, de mettre tous les Apôtres et toutes les communautés chrétiennes devant l'obéissance au Serviteur.

Ainsi, de même que le Christ a vécu son mystère de Serviteur dans l'obéissance à son Père dans l'Esprit, tous les chrétiens, à leur place - comme membres différenciés d'un même corps -, ont vocation de vivre ce même mystère d'obéissance au Père dans l'Esprit. Chacun rappelle à son frère ce mystère d'obéissance qu'il est appelé lui-même à vivre. Tous ont ainsi à découvrir que leurs rapports réciproques sont mesurés par leur commune relation d'assimilation au Serviteur.



C'est cette commune obéissance à l'Esprit et dans l'Esprit qui fait de la vie tout entière de l'Eglise une communion, un culte "en esprit et en vérité", un culte de la foi embrassant la vie du monde pour en faire une action de grâce au Père, dans le feu de l'Esprit.

Dans le Serviteur encore se dévoile la profondeur de la communion à tous les hommes...

Mais c'est dans la mesure où l'Eglise tout entière vit la vocation du Serviteur, qu'elle connaît le mystère de la contradiction et de la persécution ; sans le vouloir, elle provoque avec ceux avec qui elle dialogue la même rupture de plan que celle que le Christ a provoquée lui-même. Connaître l'incompréhension qui va jusqu'à la haine, n'est-ce pas le fond même du mystère de l'Eglise assimilée à son Seigneur (Jean 15:18-20) ? >>

Marie-Joseph Le Guillou o.p.

Celui qui vient d'ailleurs : l'Innocent (Cerf 1971)