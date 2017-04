59 missiles et une "magnifique part de gâteau au chocolat"

Atterrante prestation trumpienne à Fox News :

20 minutes :



<< Interviewé mercredi par la journaliste de Fox Business Maria Bartiromo, le président américain est revenu pour sa part sur l’instant qui a précédé sa décision. Selon ses dires, c’est confortablement installé dans sa résidence privée de Mar-a-Lago (Floride), en compagnie du président chinois Xi Jinping, qu’il a pris la décision de frapper. Le président américain finissait un copieux repas. « On en était au dessert et nous avions la plus belle part de gâteau au chocolat que vous n’ayez jamais vu », a-t-il détaillé avec emphase.

« Le président Xi se régalait, et on m’a transmis le message des généraux : "Les bateaux sont chargés et verrouillés. Que faites-vous ?" Et nous avons décidé de le faire. Donc les missiles étaient en route. » C’est donc autour d’une part de gâteau que le président américain a pris la décision d’envoyer les 59 missiles Tomahawk qui ont causé la mort de 7 soldats syriens, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), et de 9 civils selon l’agence de presse officielle syrienne.

Après cette confidence, Donald Trump a entrepris de vanter les mérites des technologies de pointe utilisées par l’armée américaine pour envoyer « 59 missiles vers l’Irak ». Une erreur géographique manifeste rectifiée par la journaliste qui lui a alors soufflé que les missiles étaient partis vers… la Syrie. Pour la « frappe chirurgicale », on repassera. Le milliardaire est rapidement passé sur cette bourde qui, mine de rien, en dit long sur la vision interchangeable qu’il a des pays du Moyen-Orient. >>