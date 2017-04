Dimanche des Rameaux dans le monde entier

La Passion selon saint Matthieu, lue par Hans-Urs von Balthasar :

<< Le don eucharistique de Jésus se produit après la désignation du traître (26,25) : en vue donc de la Passion déjà engagée, et aussi avec la claire vision que "tous" ses disciples "vont se scandaliser à cause de moi cette nuit-même"... Avant l'achèvement de la Passion, personne ne peut réellement suivre Jésus ("tu me suivras plus tard", Jean 13:36). La charge du péché du monde commence à marquer son poids insupportable, dans la solitude, avec le Père qui disparaît .

Trahison par un chrétien : refus de croire que ce doux puisse être le Messie combattant que l'on attendait... Des Judéens commettront la seconde trahison : cet homme qui se prétend le Messie et le juge du monde (26, 63-64) ne correspond nullement à l'image politique du Messie qu'ils s'étaient figurée (finalement leur trahison est à l'égard de la foi pure d'Abraham)... Ainsi des juifs pensent d'une manière païenne, puisqu'ils livrent Jésus au gouverneur romain.

L'interrogatoire devant Pilate, le païen, ne peut mener à rien puisque maintenant toute médiation (par la révélation biblique) fait défaut. C'est pourquoi Jésus, la Parole de Dieu, se tait... Il ne peut ni ne veut arrêter le destin en marche, ou même seulement l'infléchir. Le destin s'achève à la croix, où maintenant le Père aussi "l'abandonne" pour laisser s'achever la Passion. Tandis que la raillerie du monde l'entoure jusqu'à la fin, il pousse son dernier cri et sombre dans la mort.

Seul Matthieu décrit l'événement de la croix sous des couleurs eschatologiques... Ce n'est pas un simple langage figuré : le monde de la mort et des enfers s'ouvre réellement (Apocalypse 1:8) pour donner à l'humanité de "ressusciter avec le Christ".