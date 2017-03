Présidentielle : ce que dit réellement l'Eglise

Le "vote catholique" est un mythe, et c'est heureux :

Surprise ce matin à France Inter : des curés de paroisses parisiennes soulignent, l'un, que l'Eglise ne donne "aucune consigne de vote" ; l'autre, que M. Fillon se dit chrétien mais que ça n'oblige pas à voter pour lui. En positif, le recteur de ND des Victoires propose un critère réellement chrétien : "Comment notre société peut-elle tolérer que des gens soient privés du nécessaire ?". Le curé de St-Paul-St-Louis rappelle que l'Eglise ne lance pas d'anathèmes, mais que sa paroisse "accueille une famille de réfugiés syriens demandeurs d'asile". Etc. On peut rapprocher ces propos du très récent discours de Mgr Pontier (président des évêques français) : texte intégral ici à la date du 28/03.



Voilà ce que dit l'Eglise, dont nous sommes les pierres vivantes. Tout catholique devrait être en phase avec elle. Est-ce le cas ?

Pas vraiment, si l'on observe l'état d'une partie de l'opinion à 24 jours de la présidentielle. Non seulement certains rejettent les indications de St-Paul-St-Louis et de ND des Victoires (paroisses sans doute "peu au fait des lois de l'économie"), mais ils prônent des objectifs clairement critiqués par les encycliques... D'où un bizarre "vote catholique" qui refuserait les préconisations de l'Eglise...

On a du mal à concevoir qu'un micro-milieu puisse - au nom de son "identité catholique" - tourner le dos aux encycliques et préférer la doxa d'HEC ou les bricolages de la jeune Marion. Et pourtant c'est le cas : j'ai vu récemment, dans un débat, une personnalité conservatrice hausser les épaules en entendant le mot "Magistère". Dans ma jeunesse post-68, ce mot faisait hausser les épaules aux personnalités progressistes. La dérobade a changé de bord.

D'où l'intérêt de la tribune publiée le 27/03 dans Le Monde par trois jeunes catholiques (Anne Guillard, Pierre-Louis Choquet, Jean-Victor Elie) qui "refusent de laisser à la droite le monopole des valeurs chrétiennes". Je les cite, en mettant en gras les passages significatifs :

<< D’après un sondage Ifop réalisé pour Famille chrétienne au début du mois de janvier 2017, 30 % des électeurs catholiques se disent prêts à voter pour François Fillon au premier tour de l’élection présidentielle, 29 % pour Marine Le Pen et 16 % pour Emmanuel Macron. Nous, une poignée de jeunes catholiques, refusons de laisser à la droite le monopole des "valeurs chrétiennes". Nous pensons qu’il est urgent de défendre la légitimité d’un vote radical, qui réponde aux exigences auxquelles nous appellent l’humanisme évangélique et les interpellations fréquentes du pape François : combattre le délitement des liens sociaux accéléré par la montée des inégalités économiques, se saisir résolument de la question écologique et repenser en profondeur notre manière de participer à la vie démocratique et citoyenne.

Nous contestons la position des catholiques qui refusent a priori de considérer les candidatures de Benoît Hamon et de Jean-Luc Mélenchon au motif que ceux-ci porteraient l’héritage d’une gauche foncièrement antireligieuse : l’enjeu de l’élection présidentielle est trop important pour donner autorité aux préjugés et se soustraire à l’examen attentif des programmes ainsi que des projets de société qu’ils dessinent.

Ce temps de campagne électorale devrait d’abord être l’occasion d’imaginer les contours d’un monde sorti de la spirale de l’accélération : ce n’est qu’en nous déliant davantage du capitalisme que nous pourrons nous risquer toujours plus à la rencontre et à l’hospitalité.

En publiant sa lettre encyclique Laudato si’ il y a deux ans à peine, le pape François appelait tous les hommes et femmes de bonne volonté, et en particulier les chrétiens, à se rassembler pour œuvrer collectivement à la construction d’une société plus inclusive, capable de réinventer son inscription dans des écosystèmes fragiles. Il a réitéré cet appel en février dernier, dans une lettre adressée aux représentants des mouvements sociaux de Californie, dans laquelle il a énergiquement rappelé :"Ne tombons pas dans le déni. Le temps nous est compté. Agissons." [...] >>





Les cathos de droite s'écrieront qu'on ne peut pas voter pour M. Mélenchon qui veut constitutionnaliser (?) le droit à l'IVG. Mais M. Fillon et Mme Le Pen, quant à eux, garantissent qu'ils ne toucheront pas à l'IVG : c'est quasiment la même chose que M. Mélenchon. Si la question de l'IVG devait être considérée comme le critère catholique absolu dans un débat électoral, alors les catholiques ne pourraient voter pour personne : aucun des candidats ne propose de revenir sur l'IVG telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. Tous certifient qu'ils veilleront sur son application.



Dans la ligne de Laudato Si' et du livre des évêques sur le Sens du politique, les jeunes signataires de la tribune du Monde rappellent qu'il y a d'autres critères catholiques que la question (certes cruciale) du droit à la vie. Ils les énumèrent : ce sont les lignes que j'ai mises en gras ; on les trouve mot pour mot dans les textes du pape et des évêques unis au pape.

Vox clamans in deserto ? Nous sommes tout de même beaucoup de catholiques français à crier que le catholicisme n'est pas une secte de droite. Il n'est pas non plus un milieu social, et Jésus n'est pas le président honoraire d'un club d'investissement.