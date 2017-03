La christophobie, de M. Homais à M. Onfray

Décadence disséqué par des historiens (dans Codex n° 3) :

Réincarné en Onfray, l'imputrescible M. Homais tient boutique non plus de pharmacie mais de philosophie : ce mot est inscrit - lui aussi "en lettres d'or" - sur la devanture de son entreprise, transférée d'Yonville à Caen. M. Homais avait écrit un "fort fascicule" de 72 pages (sur la fabrication du cidre qu'il appelait pomologie). Plus impétueux, M. Onfray a écrit 45 livres. Comme M. Homais, M. Onfray tient à "l'aura un rien magique" que revêt le titre de -pharmacien philosophe : il met son honneur à ériger des platitudes, même réfutées de longue date par les historiens. Le dernier de ses livres - qui s'intitule Décadence - prétend régler leur compte à deux mille ans d'histoire du christianisme. Aucun historien n'aurait cette prétention : le sujet est trop complexe pour être ainsi survolé. Et le propos de M. -Homais- Onfray est trop péremptoire pour être sérieux...C'est ce que suggèrent poliment - mais fermement - des historiens des origines chrétiennes dans le numéro 3 de Codex, trimestriel d'histoire et de culture chrétienne.



► M. Onfray écrit dans Décadence (p. 45) : "La civilisation judéo-chrétienne se construit sur une fiction : celle d'un Jésus n'ayant jamais eu d'existence autre qu'allégorique, métaphorique, symbolique, mythologique. Il n'existe de ce personnage aucune preuve tangible en son temps..." ► Dans Codex, le Pr Bernard Pouderon [co-directeur de 'Premiers écrits chrétiens', Pléiade 2016] constate que, sur l'historicité de Jésus, Onfray esquive les données : les textes explicites (Flavius Josèphe, Tacite) ; le fait qu'aucun auteur antichrétien antique (Celse, Talmud) n'ait mis en doute l'existence de l'homme Jésus ; et le fait que personne sous l'Antiquité (spécialement chez les juifs) n'aurait pu avoir l'idée de diviniser un crucifié : "Il est impensable que des Juifs aient pu forger le mythe d'un Messie 'pendu' au bois de la croix, quand l'attente était celle d'un Messie royal ou sacerdotal". Cf aussi l'enquête récente et monumentale de John Paul Meier (4 gros volumes au Cerf) : Un certain Juif : Jésus - Les données de l'histoire, dont M. Onfray ignore visiblement l'existence.

► M. Onfray écrit (p. 65) : "Il fallut, pour cette transmutation du concept de Jésus en or religieux, l'action d'un homme qui eut un corps véritable, lui, mais un corps défaillant. J'ai nommé Paul de Tarse. Paul fit de Jésus le doux un Christ à l'épée. Et le tranchant de cette épée ruisselle de sang pendant plus de mille ans." ► Dans Codex, le Pr Marie-Françoise Baslez - que M. Onfray cite sans l'avoir lue - constate que Décadence ne comprend le contexte ni des culture antiques, ni des épîtres de Paul, ni des événements d'Alexandrie au Ve siècle (sans rapport - contrairement à ce que semble croire M. Onfray - avec ce qu'imaginait en 2009 le film Agora) ; et que les chapitres de ce livre constituent "un véritable fourre-tout, bourré d'anachronismes au hasard d'associations d'idées". L'ouvrage de M. Onfray est "une projection de fantasmes"...

► M. Onfray écrit (p. 252) : "L'Etat chrétien, totalitaire [...], est également terroriste." ► Ludovic Viallet (auteur de Sorcières : la grande chasse) répond que M. Onfray a historiquement tort de tourner en dérision les intellectuels des XIIe-XIIIe siècles, "jalon majeur dans la longue chaîne de penseurs qui élaborèrent le rationalisme occidental". Tort aussi de croire que toute la pastorale du Moyen Âge reposait sur la crainte... Tort également de dire que François d'Assise "n'aime pas l'Eglise". Et tort de ne pas connaître la part déterminante des pouvoirs laïcs dans les violences répressives... "Décadence est un mauvais livre et un livre malhonnête. Michel Onfray agrège ses obsessions et ses rancoeurs."

► M. Onfray écrit (p. 470) : "Comme Mussolini, Hitler entend faire de l'Eglise catholique un partenaire pour ce projet antisémite. Elle ne dira pas non. Pie XII dira même plutôt oui..." ► Spécialiste notamment de la Shoah, le Pr Edouard Husson répond en faisant lui aussi une liste de ce que cache ou ignore M. Onfray : que les chrétiens ont dénoncé le racialisme nazi bien avant la gauche ; qu'ils ont été "décisifs dans la construction de réseaux de sauvetage des juifs sur tout le territoire national (voir les travaux de Limore Yagil)" ; que "des milliers de prêtres et des centaines de milliers de chrétiens européens ont été persécutés, déportés, exterminés" ; que le national-socialisme était "viscéralement" antichrétien... Sans oublier l'action de Pie XII pour sauver des juifs, à laquelle les recherches récentes rendent justice ! Le Pr Husson signale en particulier l'absurdité surréaliste du passage où M. Onfray affirme la complicité du futur Pie XII (nazi comme chacun sait) dans un hypothétique assassinat de Pie XI.

► M. Onfray écrit (pp. 513-514) : "Vatican II est un camouflet pour plus d'un millénaire d'Eglise catholique apostolique et romaine... Ce concile était une bombe." ► Le Pr Christian Sorrel (spécialiste de Vatican II) constate que M. Onfray n'a pas lu les textes dudit concile, notamment Lumen Gentium. Confondant Vatican II (1962-1965) et Mai 1968, il attribue au concile ce qu'il présente comme une dégénérescence catholique, décrite en termes empruntés aux pamphlets intégristes : Paul VI "a sombré corps et âme dans l'abîme nihiliste"... Jean-Paul II "n'a pas vu venir la menace islamique contre l'Occident"... Benoît XVI a abdiqué pour François le subversif... Ayant lu cela on constate que M. Onfray s'est jumelé à M. Zemmour. Nous n'avons pas fini de voir des athées distribuer des leçons de catholicisme.



ps - Pourquoi l'extrême droite "identitaire" drague-t-elle M. Onfray ? Parce qu'elle partage avec lui sa seule constante : la christophobie... Même le rayon "catho" du bazar identitaire se fait gloire de publier des théoriciens de l'antichristianisme actuel. Argument : " On est tous de droite, écartons ce qui nous divise." Même si "ce qui nous divise" est Jésus-Christ ?

ps2 - Il y a une autre raison à cette complaisance de cathos "tradis" envers M. Onfray : sa vision pamphlétaire de Vatican II est étrangement la même que celle des lefebvristes... M. Onfray trouve même le moyen d'encenser la messe en latin : douteux hommage, venant d'un christophobe aussi résolu.