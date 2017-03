Toulon : Luc Richard sur l'écologie et les catholiques

communiqué

<< Le Café Histoire de Toulon vous rappelle la prochaine causerie du mercredi 29 mars 2017 devant les Amis du Pub Le Graal. Cette causerie de Luc Richard portera sur La catastrophe écologique vue par les alter-cathos. Pour illustrer la tendance actuelle de passage du global au local, elle sera suivie d'un témoignage sur l'AMAP (Association pour le maintien d'une agriculture paysanne) Le potager de Gaïa. Ce projet de maraîchage biologique, s’inscrit dans une éthique d’agriculture paysanne à échelle humaine et redonne vie à un terroir agricole d'Evenos où les cultures en restanques s’épanouissent avec une vue grandiose donnant sur les gorges d’Ollioules et à l’horizon la mer... Lors des questions-réponses, on pourra se procurer l'ouvrage dirigé par Luc Richard La catastrophe écologique, fruit pourri du capitalisme ainsi que l'encyclique Laudato Si et le dernier numéro de la revue Limite. >>