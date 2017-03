Lutte contre la pédophilie : quand le cardinal Ratzinger n'hésitait pas à faire modifier le droit canon

Relisons son livre Dernières conversations (Fayard - septembre 2016), pages 227-228). L'attitude du futur Benoît XVI envers ce dossier n'eut rien à voir avec la crispation constatée par Marie Collins dans certains secteurs actuels de la Curie :

<< Quand j'étais préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, j'ai réagi immédiatement chaque fois que j'ai été informé de ces affaires. La Congrégation pour le clergé avait d'abord revendiqué la compétence. Quand j'ai constaté qu'elle n'adoptait pas la ligne rigoureuse qui était indispensable, j'ai fait appel à la Congrégation pour la doctrine de la foi. J'avais conscience que c'était une lourde tâche, que nous serions critiqués, mais aussi que nous disposions des personnes les plus à même d'en venir à bout... Le fait est que le droit canon ne permettait pas de sanctions sévères. J'ai suggéré qu'on adopte des amendements et le pape [Jean-Paul II] m'a immédiatement donné carte blanche. Nous avons mis en place des normes et des structures juridiques nouvelles. C'était le seul moyen de traiter cette affaire... >>







► La suite des événements a montré que ces réformes canoniques étaient encore insuffisantes et qu'il allait falloir beaucoup plus. Mais le point à souligner est que – sous l'impulsion de Joseph Ratzinger – la Congrégation pour la doctrine de la foi n'avait pas hésité : 1. à mesurer l'immense atrocité de la pédophilie de prêtres, 2. à introduire des réformes du droit pour réprimer cette atrocité. Si l'on en croit le témoignage de Marie Collins confirmé par le cardinal Parolin, l'actuelle Congrégation pour la doctrine de la foi ne serait plus dans ces dispositions. C'est un point à noter.