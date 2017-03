Ces givrés qui prennent Trump pour le Messie

Un témoignage retour des USA, et nos commentaires :

Témoignage sur Facebook (Béatrice de Roguelaudre) : « J'ai rencontré une Américaine qui non seulement avec des larmes dans la voix me disait que Trump est - je cite - un homme de Dieu, mais en plus qu'il ne possède rien et que comme Jésus-Christ il s'est sacrifié pour l'Amérique. Je suis restée sans voix... Et je suis sûre qu'ils sont nombreux à penser cela. »

Nombreux en effet, comme l'a prouvé la récente tournée d'agitation de Trump en Amérique profonde...

Ces givrés font même quelques émules en France. Naguère lucides sur la nocivité de la politique de Washington en matière financière et diplomatique, certains - depuis peu - semblent avoir débranché leurs cellules grises : ils célèbrent maintenant la virilité de Trump, son culot éléphantesque et surtout ses appels au viscéral. Appels qui expriment, paraît-il, "le populisme" : terme péjoratif hier mais repris (brandi) par ceux qu'il visait.

A regarder les "populistes" on comprend que le "populisme" est un irrationalisme : un culte des forces obscures. Ce qui compte pour ses zélotes n'est pas le contenu d'un programme mais le ton et la posture : adrénaline et testostérone. C'est ainsi que des bien-pensants, qui défilaient en 2013 contre la loi Taubira, applaudissent en 2017 le populiste néerlandais Geert Wilders... allié du LGBT [*] "contre les musulmans" ! Aux yeux de nos défenseurs intransigeants de la parentalité traditionnelle, ce qui est "non-négociable" en France devient-il négligeable aux Pays-Bas... du moment qu'il s'agit des postures d'un populiste ?

Des absolutistes devenant ainsi relativistes, des baptisés passant du côté obscur de la force : cette dérive ne fait que commencer et nous en verrons d'autres, si l'on en croit l'enquête d'Erwan Le Morhedec.

__________

[*] Alliance réaffirmée à de nombreuses reprises : notamment en Allemagne le 20 janvier 2017 et aux Etats-Unis le 20 juillet 2016 (à la convention républicaine de Cleveland).