Accueillir "tous ceux que nous pouvons intégrer"

…explique le pape à un journal de rue milanais :

Radio Vatican

<< Les sans-abri, les migrants, sa prochaine visite à Milan : ce sont les principaux points abordés par le pape François dans l’interview qu’il a accordée ce mardi 28 février 2017 à Scarp de’tenis, un journal de rue italien fondé en 1994 et appartenant à la Caritas Ambrosiana (diocèse de Milan). Le pape est ainsi longuement revenu sur la manière dont nous nous comportons avec les gens de la rue. Il a souligné qu’il était difficile de se mettre dans les souliers des autres : à cause de l’égoïsme, notamment, car il faut « avoir une grande capacité de compréhension ». C’est dire la difficulté devant laquelle nous sommes lorsque nous nous trouvons face à un SDF : « on peut voir un sans-abri et le regarder comme une personne, ou comme s’il était un chien ; et eux, ils se rendent compte de ces différentes manières de regarder », explique le pape. Il faut donc, selon lui, « parler aux personnes avec une grande humanité, et non comme s’ils devaient nous rembourser une dette. Il ne faut pas les traiter comme de pauvres chiens ».

Il faut aussi aider ces personnes, car « une aide est toujours juste » affirme le pape. Mais, donner l’aumône, ce n’est pas « jeter l’argent et ne pas regarder dans les yeux » : cela, « ce n’est pas un geste chrétien ». Pour bien faire l’aumône, il faut apprendre à « toucher », à « regarder une misère que j’ai en mon sein et que le Seigneur comprend et sauve. Parce que nous tous, nous avons des misères en notre sein ».

Autres exclus dont parle le pape dans cet entretien : les migrants. François rappelle que l’on doit accueillir tous ceux que nous pouvons accueillir, c’est-à-dire que l’on « peut intégrer ». Par cela, le pape entend : donner un travail, un toit, enseigner la langue du pays d’accueil, et respecter ses lois et sa culture. C’est ce qui est le plus difficile, dit-il. >>