Le Saint-Siège et la protection des océans

Intervention écologique de l'observateur du pape à l'ONU, lors de la réunion internationale sur les océans et les ressources marines :





Radio Vatican

<< Des politiques internationales, régionales et locales : ce sont les trois niveaux d’action que le Saint-Siège invoque pour la protection de la biodiversité des mers et des océans, et pour combattre toutes les pratiques qui mettent cette richesse en péril. Mgr Bernardito Auza, observateur permanent du Saint-Siège au siège de l’ONU à New York, est intervenu dans le cadre d’une réunion consacrée à l’usage durable des océans, des mers et des ressources marines, 14e objectif de développement durable.

Devant les participants, le diplomate pontifical a rappelé l’attention du pape sur ce sujet, qu’il avait notamment abordé en 2015 dans son encyclique Laudato Si’. Il avait évoqué dans ce texte, parmi les divers aspects de la "crise écologique actuelle", "la pollution marine, l’acidification des océans, la diminution des stocks halieutiques, la perte de biodiversité et la dégradation des écosystèmes marins et côtiers". Les mêmes thèmes, a noté Mgr Auza, constituent l’ossature des "dialogues de partenariat" ouverts par les Nations-Unies sur la question. Des dialogues basés sur certains principes : "le respect de la création, le bien commun, la dignité de tout être humain et la justice due à tous".

En rappelant la conviction de François selon laquelle "il est impossible d’affronter de façon adéquate l’impact négatif du comportement humain sur l’environnement sans prendre en compte les causes et les effets de ce comportement", Mgr Auza a relancé l’idée du pape d’un dialogue dirigé vers une approche et une action partagées au sein de la communauté internationale. Cette modalité d’action implique dans le processus décisionnel, à divers niveaux, aussi bien le monde de la politique et de l’économique que celui du droit et de la science, de la philosophie et de la culture, que "les institutions de caractère éthique et religieux, parce que la lutte contre les problèmes écologiques a des dimensions morales et spirituelles".

Mgr Auza a rappelé que l’approche de ces questions doit impliquer "tous les secteurs qui cherchent la réduction de la pollution et de l’acidité des océans", et dans le même temps, "la pêche durable, la promotion du soutien des pêcheurs à petite échelle, la reconnaissance des circonstances particulières des couches les plus pauvres, en particulier ceux qui vivent dans les pays les moins développés et dans les petits États insulaires en voie de développement, et la mise en œuvre des lois internationales, régionales et locales, et des politiques tournées vers la réalisation de ces objectifs. Aucun partenaire valide, a-t-il conclu, ne devrait être exclu de ce dialogue". >>