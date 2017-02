Inédit 2017 : une présidentielle sans débat de fond

Je reprends ici l'une de mes interventions à RND ce matin :



La caractéristique de cette campagne présidentielle 2017 est l'absence de débat de fond ; le phénomène se vérifie à droite comme à gauche (et chez Macron qui siège au plafond).

L'affaire Fillon fracture le "peuple de droite" en deux : les acharnés, fillonnistes qui crient au "complot des juges rouges" ; et les floués, déçus de voir que François l'Austère avait goupillé ses intérêts aussi jalousement que d'autres membres de la classe politique. Il suffit de voyager un peu dans les départements pour constater cette division. Mais elle est de l'ordre du psychisme, pas du débat.

A gauche non plus on ne parle pas de programme. C'est délibéré. On fait semblant de vouloir ressusciter la gauche plurielle comme autrefois. Ça irait de la boutique Hollande (Hamon successeur) à Mélenchon en passant par le fantôme des Verts : comme si JLM, qui - lui - a des idées, était compatible avec la moitié centriste du PS... Feindre de croire à cette fiction exige donc de zapper les idées ; on tentera de "rassembler la gauche" sur les "nouvelles valeurs de la République", qui ne sont pas politiques mais "sociétales" (consuméristes) et synthétisées en agences sur imprimante 3D.

Quant à Macron, il déclare au JDD assumer sa "dimension christique" : ce qui veut simplement dire qu'il fait campagne sur sa personne (charismatique paraît-il) et non sur son programme, qui reste une énigme nimbée de mystère. Pas de débat non plus de ce côté.

Il ne pourrait y avoir de débat qu'entre Mélenchon et Marine Le Pen. Ces deux-là sont les seuls à présenter des propositions vérifiées, prétendent-ils, à la calculette... Mais cette posture est condamnée par le PS, LR et les intervieweuses énervées des radios du service public : les deux seules choses dignes de considération, cette semaine, sont le déjeuner Fillon-Sarkozy et la vie rêvée d'une gauche hollando-mélenchonienne.

Dans l'état de choses actuel, le parti des abstentionnistes est largement majoritaire en France. On ne s'en étonnera pas.