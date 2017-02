Soeur Lucia contre Eglise d'Espagne : match nul

Ni la religieuse provocatrice [photo], ni les porte-parole de l'Eglise espagnole, n'ont l'air d'avoir entendu parler de la théologie du corps et de la sexualité (saint Jean-Paul II). D'où faux débat - et tapage absurde des médias :

Ignorance doctrinale ou mauvaise foi chez une religieuse barcelonaise, star des talk-shows. Riposte inadéquate des porte-parole de l'archevêché (et même de l'épiscopat). Joie des médias. Le 16 février, Libération titre : "Une nonne fait scandale dans l'Eglise espagnole" - et rien dans l'article n'indique le vrai problème.



Résumons. Familière des empoignades télévisées sur la chaîne Cuatro et supporter habituelle de luttes pour la justice sociale, la dominicaine Lucia Caram (51 ans) est de nouveau sur le plateau le 24 janvier. Et là, elle quitte le social pour tomber dans la provocation. Après des considérations gratuites sur Marie, Joseph et la sexualité, elle lance : "Le sexe est une belle façon d'exprimer les sentiments de l'amour... Pour l'Eglise, c'est un sujet sale et caché, moi je crois que c'est une bénédiction... Nous avons trop voulu convertir le message évangélique en quelque chose de purement spirituel, et tenté d'inculquer l'idée absurde que le corps est la prison de l'âme."



Si elle avait dit : "Des chrétiens (parfois prêtres) sont tentés de croire que le corps est la prison de l'âme - ce qui est une hérésie depuis deux mille ans", elle aurait eu raison.

Mais elle affirme que c'est ce qu'inculque l'Eglise. De deux choses l'une : ou elle ignore l'enseignement de l'Eglise, et c'est une faute ; ou elle ne l'ignore pas, et alors...

► Que dit en effet l'Eglise sur le corps ? Saint Jean-Paul II l'a indiqué avec précision : "Le corps, et seulement lui, est capable de rendre visible ce qui est invisible : le spirituel et le divin. Il a été créé pour transférer dans la réalité visible du monde le mystère caché de toute éternité en Dieu et en être le signe visible." (audience du 20/02/1980). Prétendre que l'Eglise voit dans le corps la prison de l'âme, c'est parler en aveugle. Ceux qui aujourd'hui considèrent le corps comme une prison ne sont pas les catholiques, mais les virtualistes transhumanistes, héritiers des gnostiques de l'Antiquité ; la pensée catholique les combat comme elle combattait les gnostiques. [1]

► Que dit l'Eglise sur la sexualité ? Dans sa théologie du corps déployée en quatre volumes, saint Jean-Paul II souligne par exemple que l'homme et la femme (il s'agit évidemment d'époux) "se révèlent l'un à l'autre avec cette profondeur spécifique de leur propre 'je' humain qui se révèle précisément aussi au moyen de leur sexe" [2]. Le pape liquide ainsi l'hérésie gnostique rémanente. Résumant l'apport wojtylien dans la théologie du corps et du sexe, Georges Weigel écrivait : "ces 130 discours catéchétiques constituent une sorte de bombe à retardement théologique." [3]



Soeur Lucia Caram "ignore" que Jean-Paul II a mis les choses au point. Une fraction ultra-conservatrice du clergé d'Espagne "l'ignore" aussi. Double "ignorance" donc, dans deux courants opposés ? Peut-être : mais ça n'excuse rien. La dominicaine aurait pu dire qu'entre le XVIIe et le XXe siècles une partie du clergé voyait une contradiction entre sexualité et "spiritualité", et que cette erreur de catholiques a produit des générations d'athées... Elle a préféré faire comme si le Magistère de l'Eglise était lui-même dans l'erreur. C'est plus facile. Et c'est plus bankable sur les plateaux : il y a vingt ans, Pascale Clarke lançait "c'est pas diabolique de faire l'amour" à soeur Emmanuelle - et celle-ci oubliait de répondre que diaboliser le corps n'est pas une idée chrétienne... Être médiatique ne suffit pas : encore faut-il que ça serve à quelque chose.

Reste le point le plus déconcertant : les réactions de deux porte-parole de l'Eglise en Espagne.

Celui de l'archevêché de Barcelone tombe dans le panneau de soeur Lucia : il se fixe sur sa phrase provocatrice à propos de rapports conjugaux entre Marie et Joseph, et crie au "grave scandale, affront intolérable contre un point fondamental de la doctrine catholique". Les médias croient que "l'affront intolérable" réside dans le fait d'avoir dit : "le sexe est une belle façon d'exprimer les sentiments de l'amour" (alors que saint Jean-Paul II l'a dit aussi). Gâchis...

Puis le P. José Maria Gil Tamayo, porte-parole de l'épiscopat espagnol, renchérit dans la contre-performance (il a pourtant été journaliste) en déclarant que "les propos" de soeur Lucia "salissent la pureté du message évangélique". C'est à la provocation sur Marie qu'il fait allusion ; mais les médias croient qu'il parle de la phrase à la gloire de la sexualité. Parler de "salir" et de "pureté" en pareil domaine est interprété comme une phobie du sexe. Le P. Gil Tamayo est tombé dans le panneau. Les twittos intégristes se déchaînent dans la foulée, avec la subtilité et la compétence doctrinale qu'on leur connaît... Soeur Lucia s'amuse : "Je suis très préoccupée par cette atmosphère de vengeance, de haine et de calomnie qui existe dans les milieux traditionnels", assure-t-elle. Comme si elle ne l'avait pas cherché.



[1] Voir le Contre les hérésies de saint Irénée, dans le Pléiade des Premiers écrits chrétiens.

[2] Jean-Paul II - La théologie du corps (introduction, traduction, index, tables et notes d'Yves Semen, 784 pages) - Cerf 2014.

[3] Georges Weigel : Jean-Paul II témoin de l'espérance (Lattès 1999). La catéchèse wojtylienne sur le corps et la sexualité suscita la fureur intégriste : l'abbé de Nantes traitait Jean-Paul II d'obsédé ; plus récemment (juin 2007), Sedes sapientiae niait la valeur magistérielle de cette catéchèse. Ce milieu s'attache aujourd'hui à mettre en doute l'enseignement du pape François.