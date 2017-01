Des chrétiens dans le sillage de... l'antichristianisme

Parlons un peu des semeurs de panique :

Ils se complaisent dans l'affolement et l'imprécation : postures qui ne mènent nulle part - sinon à perdre confiance dans l'Eglise et dans le plan de Dieu, autrement dit à perdre la foi.



Qui ça, "ils" ? Les semeurs de panique, à l'oeuvre sur la droite de l'échiquier. Leur dernier buzz est d'accuser un évêque de la région parisienne... Grief : l'évêque aurait profité d'une cérémonie à sainte Geneviève, le 8 janvier, pour exprimer rétrospectivement sa "satisfaction" de la chute de l'empire romain ! Puis il aurait poussé ses auditeurs à "accueillir" des migrants : idée impardonnable... Selon ce buzz (diffusé par courriels et tweets sous diverses signatures), le message de l'évêque "pouvait se résumer (!) ainsi" : "Nous Français, nous Européens décadents et condamnés, nous devons accueillir cette masse de gens tous sympathiques avec l'interdiction ou presque de s'interroger sur les conséquences pour nos pays sous peine d'être d'affreux extrémistes." C'est évidemment un fake, comme on dit sur la Toile... D'autant qu'une variante du buzz accuse l'évêque de véhiculer "l'idéologie de l'accueil de l'Autre", formule de combat empruntée au romancier Jean Raspail.



Et ce type de campagne déferle à jet continu...

Ses orchestrateurs se posent en gardiens de la "chrétienté française et européenne", alors que :

1. depuis longtemps la France et l'Europe ne sont plus une "chrétienté" : il reste des milieux chrétiens, ce qui n'est pas la même chose [1] ;

2. cette "défense de la chrétienté" sent le soufre. Sa façon d'invoquer le christianisme n'est pas chrétienne, parce qu'elle ne repose pas sur la foi. Elle tourne le dos à l'Evangile en refusant en fait toute compassion (et en s'insurgeant contre toute aide au moindre "musulman"). Mais elle tourne aussi le dos à la théologie de l'histoire, qui n'est pas utopie guerrière [2] (contrairement à l'islamisme) mais marche courageuse en présence du Seigneur - sans dévier de la foi, quoi qu'il arrive.



"L'homme aujourd'hui sème la cause / Demain Dieu fait mûrir l'effet" [3] : l'avenir est à Dieu. Si les choses devaient tourner à ce que les identitaires considèrent comme "le pire" (la perte du quasi-monopole ethnique blanc sous nos latitudes), la foi en "l'Emmanuel dans notre histoire" [3] nous indiquerait la seule attitude chrétienne : la certitude qu'il arrive ce que Dieu permet. L'empire romain a disparu : l'Eglise antique lui a survécu, et elle a fécondé le haut Moyen Âge. ("Mais les barbares étaient des blancs !", protestent aussitôt les identitaires - montrant par là leur vrai mobile : l'ethnicisme).

Si l'empire romain a disparu, c'est que Dieu l'a permis. Ou bien Dieu n'est pas le Seigneur de l'histoire ? Les catholiques "identitarisés" semblent tentés par cette conclusion ; ce qui explique leur alliance avec les serviteurs d'autre chose...



La chute de Rome a obsédé les antichrétiens européens du XIXe siècle. Dans le sillage d'Edward Gibbon, mort en 1794 [photo], ils accusaient le christianisme d'avoir "empoisonné" l'empire. C'est encore aujourd'hui la conviction des identitaires néo-païens, même s'ils viennent sonner du ludhr [5] chez les cathos. (Je précise à nouveau que les "identitaires" ne sont pas porteurs d'une authentique "identité" : l'identitarisme est à l'identité ce que le scientisme est à la science). Au XIXe les antichrétiens imputaient au christianisme la chute de Rome ; au XXIe, d'étranges chrétiens imputent au pape le "suicide de l'Europe". Imputation stupide : le destin de l'Europe est déterminé par ses berceaux vides, son économie artificieuse et sa politique d'Ubu, facteurs qui ne doivent rien à l'Eglise !

Mais pour stupide qu'il soit, le procès contre l'Eglise sert de prétexte à ces gens pour justifier a posteriori cinquante ans d'attitude intégriste (inaugurée dans les années 1960 contre Vatican II et Paul VI) ; et pour justifier aujourd'hui leurs noces contre-nature avec les néo-païens, qui se rêvent âme d'une Europe sans âme. Raison de plus pour lire le livre d'Erwan Le Morhedec (édité au Cerf) : Identitaire - Le mauvais génie du christianisme.

_______________

[1] Il y a "chrétienté" là où la très grande majorité des membres d'une société sont chrétiens : ce qui se traduit (spontanément) dans la vie publique. Aujourd'hui, en France et en Europe, les chrétiens croyants sont une petite minorité.

[2] La sempiternelle évocation de "la bataille de Lépante" par les identitaires prouve leur ignorance de l'histoire : Lépante (1571) fut une victoire inutile. L'empire ottoman reconstitua sa flotte en moins d'un an. Le grand vizir Mehmet Sokkolü déclara aux ambassadeurs vénitiens : "En prenant Chypre nous vous avons coupé un bras. A Lépante vous nous avez coupé la barbe. Un bras coupé ne repousse pas. Une barbe coupée repousse plus vigoureuse."



[3] Hugo, Les chants du crépuscule : Napoléon II (1835).

[4] chant de ces messes "conciliaires" censées vouées à la mièvrerie...

[5] trompe paléo-scandinave.