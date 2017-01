Erwan Le Morhedec : un livre courageux et libérateur

Ceux qu'on appelle "catholiques identitaires" ne servent pas l'identité catholique. Ils dérivent vers une autre notion de "l'Identité", culte confus dictant des actes anti-évangéliques. Que penser de ce phénomène ? Réponses dans le livre de Le Morhedec :

En 169 pages, l'avocat et blogueur catholique Erwan Le Morhedec met en lumière un problème qu'on tardait à évaluer : la dérive de catholiques français, coachés - consciemment ou non - par l'extrême droite. Cette dérive est une confusion mentale : elle abîme la foi et détourne de l'Eglise réelle (donc du Christ) en prétendant défendre "l'identité catholique". Mais la véritable identité catholique n'a rien à voir avec la dérive "identitaire" : l'identitarisme est à l'identité ce que le scientisme est à la science : une idéologie. Une pathologie... Un courant à la droite de l'extrême droite, qui pousse ses tentacules en milieu catho depuis 2013.



Le sujet est difficile à aborder sans se faire accuser - par de pieuses gens - de "diviser les catholiques". "Regardez plutôt le ciel", nous dit-on... Pourquoi "regarder le ciel" [1] ? le Christ nous envoie convertir la terre ; et convertir ne veut pas dire foudroyer l'impie, comme le voudraient les identitaires - ou Jacques et Jean dans l'évangile, auxquels Jésus rétorque : "Vous ne savez pas quel esprit vous inspire de telles pensées". En effet : si nous réagissons comme l'Adversaire le souhaite, "quel esprit" nous inspire ? Prions pour que nos ténèbres ne nous parlent pas.

En France et à cette heure, les ténèbres parlent fort. C'est à leur sujet que nous alerte le livre de Le Morhedec.

► Le chapitre I comprend trois sections : "Identitaires au quotidien" / "Les vieilles racines de la tentation identitaire" / "À tentation, tentateurs : tournant et entrisme identitaires"...

On découvre le problème à travers un exemple de confusion mentale : l'absurde extase de nos cathos de droite devant Trump promettant de murer la frontière mexicaine. Le Morhedec constate que tout mur leur semble bon à prendre, que ce soit "contre les musulmans ou contre les Mexicains" ! Peu leur importe que l'Amérique latine soit chrétienne à 95%... La confusion mentale crée des ténèbres.

Dans ces ténèbres surgissent des monstres, constate ensuite Le Morhedec. Il évoque l'effrayante réaction des identitaires "catholiques" en septembre 2015, sur leurs sites et sur Facebook ou Twitter. Pour tourner en dérision le drame de l'enfant kurde noyé, ils "ont abandonné toute précaution [...] et acté leur divorce avec le pape François"... D'où la révolte de l'avocat : "Constater que des catholiques aient pu mêler leurs voix au torrent d'immondices qui s'est déversé en ligne [...] m'a rempli d'une honte profonde... Voir des amis partager les billets fébriles de ces sites qui s'affichent catholiques - telle l'antichambre identitaire du Salon Beige - mais qui se sont employés à salir et discréditer le propre père de deux petits enfants noyés sur nos plages, à dénigrer ses motivations, à le décrire comme un passeur ; les voir encore publier depuis leurs profils en ligne - ornés du visage du Christ ou de l'icône de la Sainte Famille - les élucubrations funestes des plus virulents sites d'extrême droite affirmant, par principe, que le corps du petit Aylan avait été déplacé, m'a violemment confronté à la dérive d'un milieu catholique."

Les manipulations du label "catho" par des politiciens se multiplient, au détriment de l'image de la foi. Ainsi les néo-crèches de Noël dans des mairies pour défier les non-chrétiens (rappelons-nous la monstrueuse "crèche en cochonnailles" d'un maire FN)... Ainsi le slogan ubuesque "la France est chrétienne" (nos 80% d'incroyants ne sont pas Français ?)... Ainsi le faux procès fait à "Vatican II" (par des athées pieux qui ignorent que la France était déjà "pays de mission" en 1947)... Ainsi le "mouvement de formation catholique" Academia christiana, parrainé par des soutanes mais vice-présidé par un cofondateur du groupe (très peu chrétien) Génération Identitaire...



Ce matin sur RND à l'émission de Louis Daufresne, Erwan Le Morhedec était face à Laurent Dandrieu, auteur d'un livre contre le pape François (taclant aussi Benoît XVI, Jean-Paul II et Pie XII). Le Morhedec lui a cité la formule d'un leader identitaire, ostensiblement ultracatho depuis peu, qui dit vouloir "une France blanche et chrétienne". Qu'en pensez-vous, Dandrieu ? Pas de réponse... La question était cependant pertinente : elle ciblait ceux qui transforment la foi chrétienne universelle en culte de notre "différence" nationale. Voire ethnique...



Car c'est de cela qu'il s'agit. Pour l'identitarisme - dont Dandrieu feint d'ignorer l'existence -, "l'identité catholique" est désormais annexée à "l'identité ethnique et culturelle" [2]. Naguère les identitaires vomissaient le christianisme "allogène" ? Ils ont changé de stratégie. Désormais élu FN (tendance Marion-Côte d'Azur), le chef identitaire cité plus haut prône un catholicisme "viril" et "solaire" qui ne serait plus le contraire, mais "l'aboutissement", de la "religiosité européenne" : en clair : le néo-paganisme. Commentaire enthousiaste de Nouvelles de France : "l'opposition entre païens et catholiques au sein du mouvement identitaire" n'est "plus d'actualité" !

C'est exact, et ça date bel et bien de 2013. "[Les identitaires], qui travaillaient déjà à un rapprochement idéologique avant les Manifs Pour Tous, y ont vu l'occasion rêvée d'intégrer les milieux catholiques, s'infiltrer en leur sein, s'y rendre fréquentables, et rompre la fameuse digue qui tenait les catholiques à distance des partis d'extrême droite", constate Le Morhedec. Il cite un responsable du site identitaire TV Libertés : "[Les MPT étaient] une lame de fond qu'il était possible de récupérer et d'encadrer. En d'autres termes, d'un point de vue marketing, notre objectif était que la 'génération Manif Pour Tous' se retrouve chez nous", explique ce personnage. L'objectif semble atteint.

Paradoxe ? Voilà quarante ans, le catho de droite anathématisait le néo-païen ; en 2016 il l'épouse, et sous le régime de la communauté... Ne nous étonnons pas de voir les idéologues de "l'ethno-différentialisme" faire des conférences aux jeunes gens d'Academia christiana.



► Au chapitre II, le livre de Le Morhedec explique en quoi l'identitarisme n'est pas cathocompatible. Trois sous-sections : "Fracturation identitaire" / "Calcification identitaire" / "Subversion du christianisme"...

Approfondissant l'analyse, le livre étudie les causes de la dérive chez les catholiques. Il diagnostique une contagion du communautarisme, qui est un "repli sur soi" incompatible avec le contenu de la foi chrétienne. Surtout lorsqu'il se colore de mimétisme et de concurrence victimaire, comme l'a démontré René Girard ! "La légitimité des chrétiens n'est pas à rechercher dans le mal qu'on leur fait : elle doit provenir du bien qu'ils font à leurs prochains, à l'humanité et à la communauté nationale", souligne Le Morhedec. Il ajoute : "Notre place de chrétiens est dans la défense du bien commun, qui ne se confond pas avec celui de 'la communauté'."



Pathologie de l'identité, l'identitarisme "précipite la nécrose de l'organe qu'il touche". Ce n'est pas un remède : c'est un symptôme. De quoi ? Du tribalisme subjectif, qui enferme les esprits. "Combien se soucient plus de savoir si une idée est de droite ou de gauche, que de chercher à savoir si elle est juste et bonne ?" En ce sens le pire des subjectivismes est celui des identitaires : si je me réduis à mon identité (au sens où ils l'entendent), aucun échange n'est plus possible ; comment accepter que l'on débatte "de ce qui me constitue" ? Je ressentirais toute mise en cause comme "une agression..." L'identitarisme rabat l'identité sur le label, le religieux sur le culturel, le national sur l'ethnique. L'historien dira que cette folie a eu des précédents ; en réponse, l'identitaire l'accusera de tomber dans le "point Godwin". Toute discussion - même fondée - devient impossible (voyez Twitter).

Et le catholicisme s'évapore. Le Morhedec : "Quelle valeur a la foi si elle n'est que le produit d'un héritage ? Si elle n'est que le legs de ma culture, de ma terre, mon sang, voire la couleur de ma peau ? Cet identitarisme anéantit la foi, la dévalue radicalement, en lui ôtant ce qui la rend juste et belle : la liberté."



L'identitarisme aveugle une fraction de la bourgeoisie catho. C'est une résurgence de la tentation qui révoltait déjà Bernanos : la fascination pour les "zélotes" et leur "martiale assurance", écrit Le Morhedec. Et "c'est à croire que certains [catholiques] ne sont pas bien convaincus de la nécessité et de la radicalité du témoignage de l'amour et de la paix, et gardent quelque garantie, quelque assurance, pour le cas où tout cela - Dieu, Jésus, l'amour du prochain - ne serait que balivernes..." [ NDPP - Je me souviens d'avoir entendu en 1987, sur la route de Chartres, une célébrité du milieu réac (tendance Présent) déclarer : "Le Père, oui, mais je n'ai jamais compris à quoi sert le Fils." Comme dit Le Morhedec : "Nos identitaires pur sucre n'ont-ils pas plus en commun avec un certain islam qu'ils affirment combattre, qu'avec le christianisme ?" ].

Quant à l'exaltation identitaire de la "virilité", et à ses résultats chez des cathos français, je conseille aux animateurs de sessions sur ce sujet de lire (notamment) les pages 113 et 114 du livre.



"Ce christianisme identitaire, féru de passé glorieux, de cimetières et de vieilles pierres, dévitalise et stérilise le christianisme pour en faire une référence culturelle comme une autre", souligne encore Le Morhedec. Avis partagé par l'évêque d'Ajaccio : "préserver les signes extérieurs de chrétienté sans se préoccuper du coeur de la foi", c'est faire "une coquille vide qui, un jour, s'écroulera". Avec l'identitarisme, le "coeur de la foi" n'est pas seulement négligé : il cesse de battre. "Fuyez le culte des idoles !", disait Benoît XVI en 2008, aux catholiques parisiens massés sur l'esplanade des Invalides...

► Le chapitre III nous dit comment sortir de l'impasse. Titre : "La seule identité qui vaille". Sous-sections : "Indispensable identité" / "Catholiques dans la cité" / "Pour toi, va annoncer le royaume de Dieu"...

Non sans sournoiserie, ce matin, Dandrieu faisait mine de s'indigner : "'Identité' n'est pas un gros mot..." Mais personne ne s'en prend à "l'identité" en soi (une des dimensions de la condition humaine) ! Ce qui mérite critique n'est pas l'identité, mais l'idéologie "identitaire" ; la mauvaise action, c'est de maquiller la perversion identitaire en "défense de l'identité". Cette perversion ne défend pas l'identité : elle la mutile, la dessèche et l'étouffe.



Le dernier chapitre du livre de Le Morhedec est donc consacré à l'identité vivante. "Il est surprenant que l'on puisse contester qu'un pays ou une nation puisse avoir une identité", dit-il. Je serai en désaccord avec lui là-dessus : ce qu'il constate n'est pas surprenant, dans une société libérale qui ne veut rien connaître d'autre que l'individu et le marché (comme disait Mme Thatcher dont se réclame M. Fillon)...

Le pape François, contrairement à ce qu'affirme Laurent Dandrieu, est un amoureux des identités populaires, culturelles et nationales - comme il l'a fait savoir par exemple aux eurodéputés en novembre 2014. Une identité vivante est capable de dialogue : elle n'est pas rivée à une singularité incommunicable. Surtout s'il s'agit de l'identité chrétienne ! Celle-ci est une promesse d'avenir (alors que l'identitarisme est le culte d'un faux passé). La perte de pouvoir de l'Eglise n'est pas un drame, c'est une chance, dit Benoît XVI cité par Le Morhedec : "Libérée du fardeau et des privilèges matériels et politiques, l'Eglise peut se consacrer mieux et de manière vraiment chrétienne au monde entier... L'Eglise s'ouvre au monde non pour obtenir l'adhésion des hommes à une institution avec ses propres prétentions de pouvoir, mais pour les faire rentrer en eux-mêmes et ainsi les conduire à Celui dont toute personne peut dire avec saint Augustin : il est plus intime à moi-même que moi-même..." (25/09/2011, Fribourg).



La "seule identité chrétienne qui vaille" est celle du service, dit Le Morhedec. L'invocation des "racines chrétiennes de la France" doit être "chrétienne elle-même", donc sans arrière-pensée d'exclusion : on ne peut faire perdurer une religion d'amour en entrant dans une logique d'affrontement, souligne le livre ; notre avenir catholique est de sortir de nous-mêmes au-devant des autres, sans quoi notre identité chrétienne disparaîtrait. Nous serons fidèles à notre mission de culture et d'évangélisation quand nous laisserons nos enfants libres de choisir l'enseignement ou les médias (non plus exclusivement les écoles de commerce) ; quand nous cesserons de rêver au Bon Président bcbg qui viendrait faire les choses à notre place ; et quand nous serons "capables d'accompagner nos contemporains et 'soigner les blessures' ", plutôt que de nous répandre en slogans contre leurs comportements.

L'avenir catholique, c'est "de rendre de nouveau l'Evangile audible". Si nous voulons que l'Evangile soit de nouveau perçu par nos contemporains, il faut que cessent de les scandaliser ceux qui "invoquent 'la France chrétienne' et s'adonnent au rejet de l'autre, à son insulte, au mépris de son humanité". Ceux-là "viennent déguisés en brebis alors qu'au-dedans ce sont des loups voraces" (Matthieu 7:15), écrit Le Morhedec dans sa conclusion : "comment ne pas démasquer chez eux le tentateur, qui travestit des extrémistes en champions de la chrétienté ?" Car le christianisme "n'a pas vocation à ménager nos conforts et conforter nos atavismes"...

Ce livre rude et clair vibre de foi. C'est un modèle de réalisme chrétien. Il sort à point nommé, au seuil d'un trimestre de fumées électorales où la parole chrétienne devra se faire entendre pour ce qu'elle est vraiment : ni le prêche de Mammon, ni les cris partisans, mais la Parole que décrit l'épître aux Hébreux : "vivante, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants, elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles..." L'enquête d'Erwan Le Morhedec est un seuil décisif : personne parmi nous ne pourra plus dire qu'il ne savait pas.

Erwan Le Morhedec : Identitaire - Le mauvais génie du christianisme (Cerf, 169 p., 14 €)

_________

[1] Actes des apôtres, 1:11.

[2] www.bloc-identitaire.com : "Mieux connaître les identitaires, foire aux questions". Recommandons ce lien à Dandrieu, puisqu'il "ne sait pas ce qu'identitaire veut dire" (débat de RND ce matin)...

