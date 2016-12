13-14 janvier : colloque et concert René Girard à Metz

Communiqué des enseignants organisateurs : Marie Girard (professeur de mathématiques en filière économique) et Martin Steffens (professeur de philosophie en filière littéraire) :







<< René Girard nous a quittés quelques jours avant le 13 novembre 2015. Il nous a alors apparu que les clés intellectuelles qu’il nous a léguées, pouvaient aider nos élèves - et nous aider - à penser, avec pertinence et sagesse, la violence dont l'homme est capable. Nos élèves ont montré beaucoup de réceptivité en découvrant la pensée de René Girard, et font preuve de beaucoup d'enthousiasme dans l'organisation de cet événement... >>

► Colloque : La violence, à la lumière de la pensée de René Girard

Benoît Chantre – Docteur-ès-lettre et éditeur de sciences humaines. Benoît Chantre est fellow de la fondation Imitatio (San Francisco), membre associé du Centre international d’étude de la philosophie française contemporaine (CIEPFC, Rue d’Ulm), et président de l’Association Recherches Mimétiques dont le but est de promouvoir la pensée de René Girard. Il a étroitement collaboré avec René Girard à l’écriture de son dernier livre Achever Clausewitz.

François Doumazane – Agrégé de lettres. Professeur en classe préparatoires économiques et en Première Supérieure au lycée Georges de La Tour de Metz.

Olivier Rey – Polytechnicien, mathématicien et philosophe. Olivier Rey est chercheur à la section philosophique de l'IHPST (Paris I, CNRS). Son livre Question de taille a été primé par le Prix Bristol des lumières 2014 et le Grand Prix 2015 de la Fondation Prince Louis de Polignac lui fut décerné pour l’ensemble de son œuvre.

Robert Scholtus – Ecrivain, prêtre du diocèse de Metz, ancien supérieur du séminaire des Carmes à Paris.

Lucien Scubla – Lucien Scubla est chercheur en anthropologie. Après avoir été membre du Centre de recherche en épistémologie appliquée de l’École polytechnique, de 1982 à 2012, il est actuellement chercheur associé au LIAS de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales. D'inspiration structuraliste et morphogénétique, ses travaux portent principalement sur les modèles formels de l’anthropologie, les théories du sacrifice, et les fondements rituels des sociétés humaines. Il est notamment l’auteur de Lire Lévi-Strauss (Odile Jacob, 1998) et Donner la vie, donner la mort (Le Bord de l’eau, 2014).







► Concert : L’année 1806 - René Girard, penseur du romantisme



<< René Girard, comme critique littéraire, anthropologue puis philosophe, a toujours ancré son travail dans l’étude des plus grandes œuvres littéraires et musicales. Il a élaboré à travers cette étude la notion de désir mimétique. Il porte ainsi un éclairage original sur l’émergence du romantisme allemand à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe. Haine de la France pour avoir trahi l’idéal des Lumières, détestation mêlée de vénération pour Napoléon, remise en cause plus fondamentale du rationalisme de la Révolution française, sont autant de courants contradictoires qui constituent un soubassement à la fabuleuse histoire artistique du XIXe siècle allemand. Ce concert a pour but d’illustrer et de comprendre la pensée de René Girard sur cette période à travers de grandes œuvres de musique de chambre. >>

Le quatuor Girard : Hugues Girard : violon / Agathe Girard : violon / Odon Girard : alto / Lucie Girard : violoncelle







► Collecte



<< Nous avons besoin de votre aide pour mener à bien ce projet qui suscite déjà beaucoup d'intérêt tant de la part du public mais aussi des étudiants très enthousiastes et pleins d’initiative dans l’organisation de cet événement ! Nous avons déjà récolté une partie du budget (845 € collectés), mais il nous manque encore 2000 € pour parvenir à tout boucler et offrir à la fois aux participants et au public un moment de grande qualité ! Avec ces 2000 €, nous couvrirons les frais suivants : voyage, hébergement et restauration sur place (1200 €) / Aide à la rémunération des intervenants (700 €) / frais de gestion kisskissbankbank (8%). Si nous récoltons davantage que la somme demandée, nous avons plein d'idées ! Proposer cet événement dans un autre lieu et commencer à préparer une deuxième édition pour l’année 2017-2018. Nous souhaitons aussi pouvoir améliorer notre site internet. Et, surtout, cela nous permettra de recevoir nos participants et notre public dans les meilleures conditions possibles, cette année et les années qui suivent ! >>

Dons : https://www.kisskissbankbank.com/autour-de-rene-girard--2

