Une incision chirurgicale salutaire...

...vient d'avoir lieu sur Facebook. Elle met au jour l'incompatibilité du microcosme national-catholique avec l'Evangile :



Au point de départ : le commentaire publié par un site national-catholique à propos du meurtre d'une Allemande par un immigré afghan. L'argument de ce commentaire suscite, sur Facebook, la réaction suivante de Pierre Jova :

<< Un drame. Le 16 octobre dernier, une jeune Allemande de 19 ans a été retrouvée près de Freiburg, violée et tuée par un migrant afghan de 17 ans. Elle travaillait dans une association d'aide aux réfugiés.

Réaction du "Salon Beige", "blog d'informations de laïcs catholiques" ? Une charge contre le père de la victime, haut-fonctionnaire de l'UE, catholique pratiquant. Il est désigné complice de la mort de sa fille, puisqu'il s'oppose à la fermeture des frontières, et moqué pour avoir collecté de l'argent aux funérailles, destiné à l'association de sa fille.

Réactions sur Twitter: "Dieu se rit des créatures qui déplorent les effets dont elles chérissent les causes", "honte sur le père complice", "elle doit être heureuse alors"...

Pas un mot de compassion. Pas un petit "RIP", que le "Salon Beige" a pourtant réservé à Dominique Venner, après son suicide à Notre-Dame en 2013. Et c'était la moindre des choses, de lui souhaiter de reposer en paix, malgré son acte. Seul commentaire de l'auteur du post, Michel Janva, interpellé: "désolé pour votre sentimentalisme".

Cette jeune fille aurait pu être n'importe quelle membre d'aumônerie ou groupe de prière catho, à Paris, Versailles ou Lyon, aidant les réfugiés, ou encore les SDF lors d'une maraude (question: si l'assassin eût été un clochard, faut-il traiter de complices ceux qui aident les clochards ?). Mais nos amis n'y voient qu'un élément politique confortant leur analyse politique, qui permet toutes les odieuses récupérations politiques.

Même le néo-païen et militant de droite radicale Arnaud de Robert a eu des mots de bon sens à ce sujet: "Ce qui doit nous distinguer de la masse grouillante des bipèdes c'est notre éthique pas la surenchère sur le corps d'une gamine" https://www.facebook.com/arnaud.derobert/posts/1796669850...

Le "Salon Beige" passe son temps à dénoncer la "culture de mort" antichrétienne, mais il vient d'y communier à pleine coupe. >>



La netteté de ce diagnostic s'attire, toujours sur Facebook, les réactions irritées : 1. du commentateur visé, 2. de ses fans (on verra que leurs arguments sont incompatibles avec l'Evangile), 3. de pseudo-arbitres pieux. Des chrétiens (dont deux prêtres) répondent à ces gens pour mettre les choses au point. Voici les textes :



► Le commentateur visé :

Michel Janva - Quand le sage montre la lune le fou regarde le doigt... Le Salon beige n'a fait que relayer un fait atroce qu'aucun journaliste de la presse française n'avait encore évoqué. Jugement de Pierre Jova sans intérêt.



► Les lecteurs habituels du commentateur (en rouge) et leurs contradicteurs (en bleu) :

Marjolaine DL - Texte ironique sur la victime d'un meurtre. Stop au catholicisme neuneu;.. pitié !



François Huguenin Maillot à Marjolaine DL - le catholicisme neuneu c'est celui du Christ qui prend pitié. Kyrie eleison.



Marjolaine DL - Non le catholicisme neuneu c celui des laches qui mettent de la compassion sur de la bêtise. Relisez l'Evangile, c'est truffé de pièges qui nous enseignent à être prudent au lieu de jouer les naïfs pour ne pas dire les niais. L'angélisme n'est pas chrétien.



Pierre Jova à Marjolaine DL - Donc dénoncer le post du SB, c'est de l'angélisme ?

François Huguenin Maillot à Marjolaine DL - mais moi j'ai beaucoup de compassion pour ce que certains nommeraient votre bêtise et que je ne nommerai jamais ainsi...

Marjolaine DL - C'est bien supportez vous les mecs, vous en avez bien besoin !! je dénonce l'angélisme des catho qui croient qu'un migrant est par definition un brave type... et non c'est plus compliqué que ça. Merci pour l'enseignement monsieur Miclo, je ferai des fautes exprès pour vous donner ce plaisir d'exister !. Oui Pierre Jova vous jouez les vierges effarouchées, genre SB est trop méchant, il manque de compassion, tout ça parce qu'il a pas écrit RIP dans son article... toujours pinailler au lieu de se demander les causes de ce meurtre.

François Huguenin Maillot - En fait, c'est nous qui vous expliquons que c'est plus compliqué que ce vous croyez ! Mais on vous aime bien vous savez !

Marjolaine DL - Non monsieur Maillot, je sais que vous aimez bien manier les mots, mais il ne faut pas s'en servir pour écrire n'importe quoi.

François Huguenin Maillot - OK !

Charles Vaugirard - Et ce triste Salon ose mêler le nom de catholique à sa paranoïa xénophobe. Quel contre-témoignage que cet article ! Quelle image les non-croyants ont-ils des catholiques quand ils passent sur le salon beige ? A croire que Janva and Co travaillent pour les ennemis de l'Eglise...

Michel Janva - Ne la ramenez pas avec ce genre d'inepties. Des non-croyants qui fuient l'Église à cause de la fausse image de charité que vous donnez on n'en connaît que trop

Charles Vaugirard - J'en connais beaucoup qui l'ont quittée à cause du comportement sans charité de certains catholiques qui osent détourner l'Eglise pour la mettre au service de leurs idéologies.

Un national-catholique jouant à l'arbitre pieux :

D.Ch. - 1 partout. Balle au centre. Et si on arrêtait cette bien triste guéguerre ? Une bonne nuit de sommeil nous rendrait sans doute tous un peu plus charitable...



Mise au point d'Erwan Le Morhedec, qui prépare un livre sur la question (parution en janvier) :

Erwan Le Mrdhc - Michel Janva, la question serait encore plus celle de la vérité que celle de la charité, pour savoir qui détourne qui de quoi. Ne pas se précipiter sur un drame pour l'instrumentaliser politiquement, est-ce s'éloigner de l'Evangile ? Ce serait une première question. Et à supposer, pour les besoins du raisonnement, que cela procède d'une fausse vision de la charité, diriez-vous que cette fausse vision a éloigné plus ou moins de personnes que votre absence manifeste de charité (et je ne parle pas de votre milieu dans lequel il est probable que, versés dans l'extrême-droite, la charité en elle-même pose un problème de base) ?

Parlons d'ordre de grandeur, hein, on n'en est plus aux unités.

Ce qui est frappant, avec le cas d'A. de Robert, c'est que, pendant que les cathos fachos en font des caisses pour montrer que, cathos, ils sont tout de même bien fachos, les fachos peuvent en remontrer sur le fait qu'ils ont tout de même un cœur. Après avoir pénétré le milieu catho, le milieu authentiquement facho et païen peut ainsi gagner des adhérents sur le dos des premiers, révélant ainsi toute la perversité originelle du positionnement.

Et non, M. Ch., ce ne sont plus des "guéguerres". À travers les siècles, la question de la vérité de la foi et de sa défense s'est posée parmi, et entre, les chrétiens. Elle se pose aujourd'hui encore et n'est pas un enjeu accessoire.



Père Marc Olivier - Eh bien Michel Janva ??? Cohérence à variantes multiples ? Charité au placard pour raison d'Etat ?

Michel Janva - Pas de charité sans vérité

Charles Vaugirard - Quelle vérité ? Quand vous faites des raccourcis sur les migrants vous appelez ça la vérité ? Elle a des airs de Pravda votre vérité...

Père Marc Olivier - "On se fait une idole de la vérité même, car la vérité hors de la charité n'est pas Dieu, et son image est une idole qu'il faut point aimer ni adorer" Blaise Pascal, Pensées, n°926

Bastien Uranga à Michel Janva - Et vous osez parler de vérité. Des barres de rire quoi.

Louis-Damien Fruchaud - L'absence totale d'exercice de notre faculté de DISCERNEMENT au regard de la Parole de Dieu la plus obvie, par nombre de mes coreligionnaires, me frappe de plus en plus. Il y a là quelque chose d'assez stupéfiant. Je me sais suffisamment pécheur moi-même pour ne pas juger cette paille. Et je sais combien le travail d'évangélisation en profondeur est sans cesse à remettre sur le métier. Mais je ne peux que constater combien Jean-Paul II et Benoit XVI ont éclairé un chemin si important pour l'Eglise du XXIème siècle : celui de la splendeur de la vérité. Non pas précisément ce dogmatisme aveugle qu'on veut nous vendre en l'abritant de leurs noms. Mais un authentique effort intellectuel, puissant et spirituellement fondé. Un travail permanent de conversion personnelle.

Louis de Villoutreys - Cette manière qu'a le Salon beige de présenter ces faits dramatiques est très malhonnête. On attendrait de ce site qu'il reconnaisse sa faute. Une famille est blessée par ce drame, prions pour elle. Prions aussi pour l'auteur de ce crime. Que cette jeune fille repose en paix.

François Miclo - Et c'est là où est la difficulté – humainement insurmontable – du christianisme : prier aussi pour l'auteur du crime...

Bastien Uranga - Difficulté que refuse le Salon Beige. Quelle est donc leur religion ?

Cyprien Merian - Une famille est blessé ? Le père à l'enterrement de sa fille fait une quête pour les migrants... il n'a pas l'air très blessé ce père, on croirait cette allemande violé par des migrants, qui ne porte pas plainte par peur des réactions "anti-migrants"... réaction de fragile désirant mourir tellement ils se sentent coupable d'être occidentaux.

Erwan Le Mrdhc - "Réaction de fragile". Tellement symptomatique. Attention, il paraîtrait que le Christ ne mette pas la force véritable au même endroit que le reste du monde.

Joël Sprung - Tout de même, la bêtise de ces postures de diabolisation des migrants est déjà globalement pathologique (on attend que le SB prêche l'interdiction générale des voitures en ville compte tenu du nombre de piétons renversés par des chauffards), mais là elle confine en effet à l'odieux.

Bastien Uranga - Le Salon Beige et Michel Janva n'ont jamais vraiment cherché à faire dans le haut vol et / ou intelligent. De la bêtise démago pour catho tradi/intégriste anti-système. Du vomi.

Jean-Michel Leroy - Je suis entièrement d’accord avec vous, Pierre.

Harold d'Arlet - Le camp du bien qui se congratule et se félicite; si ce n'est pas magnifique...

Intervention d'autres "arbitres pieux" :

Charles de Meyer - D'une remarque plutôt juste, à mon sens , de Pierre Jova, la discussion en arrive quand même encore au mépris de réactions très répandues dans le monde et a la discussion des paternités célestes. Cela questionne aussi la charité.

Gus Du Hire - Polémique quand tu nous tiens...quand on devrait se soutenir sur le fond, je trouve dommage de se battre sur la forme. Merci Michel Janva pour votre blog, personnellement vos maladresses sont pardonnées et je ne vous juge pas sur un article. Je trouve ça malheureux de se chamailler sur fond de charité.

Roland Margelidon - Forme du débat assez manichéenne, certes je trouve les mots de Michel Janva ni mesurés dans l'article ni appropriés au contexte du drame, mais de là à tacler le travail du SB, Bastien Uranga et Charles Vaugirard... c'est mal voir la 5e colonne.

Des chrétiens commentent :

Erwan Le Mrdhc - La cinquième colonne est de retour. Et elle n'est pas contente.

Bastien Uranga - J'ai toujours détesté ce blog [le Salon beige] pour ses infos orientées et rarement objectives. Cet article en est une n-ieme illustration.

Louis de Villoutreys - J'ai beaucoup de mal aussi avec ce blog... j'ai du mal à y voir un sens ecclésial.

Les "arbitres pieux" n'en démordent pas, mais se font contredire :



Roland Margelidon - Il faut accepter la diversité de l'Eglise. J'ai l'impression d'entendre des arguments utilisés par nos amis de la bien-pensance. Le SB a tout à fait sa place, et a été un des fer de lance des manifs pour tous. Et ce n'est pas juste un problème de 5e colonnes (c'était une boutade de ma part ça), c'est simplement une question de bon sens et d'unité.

Erwan Le Mrdhc - Personnellement, je n'ai aucun problème à le remettre en cause. Avoir publié des photos des accueils des ministres ne peut pas être un blanc-seing, ni un gage d'orthodoxie. Et je m'étonne de l'invocation facile de la "diversité" venant d'une certaine partie de l'Eglise. On est à deux doigts de l'exaltation des différences. Certaines erreurs ne relèvent pas de "la diversité de l'Eglise".

Cyprien Merian - J'aime tous ces bourgeois de salon qui se permettent de critiquer le travail de Michel Janva, sans aucune nuance et avec un mépris hallucinant quand la plupart d'entre eux ne font rien. Certes cette article mérite un débat de fond et Pierre à tenté avec courage de l'initier mais quand on voit la pluie d'attaques gratuites, on se dit que vraiment un certain nombre de bourgeois sont pathétique. Il faut reconnaître à Arnaud d'avoir réussi à obtenir un vrai débat et non des insultes dans tous les sens. Bref une fois de plus, les cathos se montrent incapable de débattre sereinement et sans anathème.

Erwan Le Mrdhc - Cessez donc de vous croire autre chose qu'un de ces "bourgeois de salon". Vous êtes un nanti, qui croyez encore pouvoir profiter, outre les privilèges de votre milieu préservé, des excuses dont peuvent encore se targuer des milieux exposés.

Aimé Blumentern - Le fond du problème est peut-être que les apôtres du SB feraient d'excellents grand-inquisiteurs - à l'instar de celui raconté dans les Frères Karamazov.

Harold d'Arlet - Il y a un véritable problème d'approche politique dans ta remarque Pierre Jova: le récit journalistique d'un fait divers, aussi triste soit-il, n'a d'intérêt que si tu prends un peu de hauteur pour en tirer des conséquences politiques (en l'occurrence, qui est vraiment responsable non pas seulement de ce viol précis, mais des milliers de viols et agressions subis en Europe du fait de l'ouverture des frontières). Écrire des "RIP", aussi louable soit l'intention, n'a aucun intérêt journalistique, nous ne sommes pas aux obsèques. Tirons des conséquences et des leçons, dénonçons les causes de ces crimes. Sinon, ce n'est que du fait divers anecdotique et malsain.

Emixam Reillec - A ceux qui haïssent Michel Janva et le salon beige de manière générale (avant même ce post, sujet à débat), ce qui est votre droit le plus absolu, personne ne vous oblige à suivre ce blog. Mais surtout, si j'étais vous j'éviterais d'en parler de manière aussi récurrente et obsessionnelle. Vous faites une publicité au salon beige comme ses fans eux-mêmes n'en feront jamais... Un conseil : sortez de cette schizophrènie, et cessez de faire autant



François Razuh - Merci Pierre ! Je partage par mail, si tu le permets. Il faut stopper la désinformation mortifère de ce salon...

Mon commentaire

Au train où semblait partie la polémique, elle doit encore durer à l'heure actuelle. J'en ai donné cet échantillon parce qu'il est significatif. Les "arguments" des cathofachos ne sont pas chrétiens : ils contredisent frontalement l'Evangile. Le diagnostic d'Erwan Le Morhedec est exact : ces gens n'ont en tête que de montrer à l'authentique facho qu'ils sont aussi durs que lui ; avec ce résultat qu'ils deviennent pires, car ils y ajoutent le double langage et l'hypocrisie.

Parmi cette polémique, la plus belle perle est la définition de l'Evangile par Marjolaine DL : "Relisez l'Evangile, c'est truffé de pièges qui nous apprennent à être prudents au lieu de jouer les naïfs pour ne pas dire les niais. L'angélisme n'est pas chrétien." Appeler "angélisme" et "pas chrétien" le fait de suivre l'Evangile, c'est d'une bêtise vicieuse. Dire que l'Evangile est "truffé de pièges", c'est un symptôme, porté au suraigu par le fait d'ajouter que ces "pièges" seraient là pour nous déniaiser : c'est-à-dire (vu le contexte), pour nous apprendre à pratiquer l'égoïsme collectif !

Certains lecteurs de notre blog nous soupçonnaient naguère d'inventer ces cathos-fachos que nous ne nommions pas ; pourtant nous ne les inventions pas, en voilà la preuve.

Il fallait que l'abcès soit incisé. C'est fait. Ce qui gicle est nauséabond ? C'était à prévoir. On ne pourra plus se réfugier dans la fausse neutralité qui niait la purulente évidence : négation au nom (bien sûr) d'une "charité" pervertie, puisque réservée à l'usage interne.