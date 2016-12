Gauche bidon (et droite béton)

A quoi rime le hoax de la "menace contre l'IVG" :

Dans son combat pour "rassembler" un PS qu'il a lui-même divisé, Manuel Valls utilisera une arme factice : l'IVG, prétendument menacée par "les réactionnaires".

Cette "menace" est bidon :

► tout à l'heure à France Culture, la ministre Laurence Rossignol (famille-enfance-droits de l'homme) affirmait que les réactionnaires mettent désormais en danger la liberté d'avorter. En réalité, les sites qu'elle met en scène aujourd'hui existaient de longue date... Il n'y a donc pas de "danger inédit dû à la montée des droites" - lesquelles s'empresseront de ne toucher à rien quand elles seront au pouvoir. D'où la question : pourquoi (pour qui) Mme Rossignol a-t-elle lancé cette agitation ?



► Quelques minutes plus tôt, un éditorialiste affirmait que "l'IVG revient au premier plan de l'actualité (?) avec François Fillon qui lui est hostile..." En réalité M. Fillon dit - et prouve - qu'il n'a rien fait ni ne fera rien contre l'IVG. Répétons donc la question : pour quoi (pour qui) l'entourage de M. Valls lance-t-il cette agitation qui ressemble à un prétexte ?

Il s'agit d'une opération politicienne.

La politique politicienne devenant un marketing des moeurs, l'IVG et le "mariage pour tous" sont devenus le seul lien d'une gauche en déliquescence.

Hormis le sacré des Nouvelles Moeurs (sacré qu'ils partagent avec les multinationales atlantiques !), quoi de commun entre Manuel Valls et, par exemple, Arnaud Montebourg ? Ils ne sont d'accord sur rien : ni sur le sens de l'activité économique, ni sur celui de la vie en société. Ni sur la construction européenne. Ni sur la mondialisation...

Or M. Montebourg sera dangereux pour M. Valls à la primaire de janvier. Pour "combattre ce problème" [*], comme il dit, M. Valls n'a qu'une issue : noyer la différence de M. Montebourg dans un consensus.

Donc "le tambour bat, le clairon sonne" (comme dans la chanson 1900 : "Qui reste en arrière ? personne..."), pour annoncer que la Réaction relève la tête. C'est afin de proclamer la Gauche En Danger sur le seul terrain où elle puisse feindre l'unité : son dernier sol sacré, celui des moeurs privées - le politique ayant déserté celui de l'intérêt public.

Dans les deux mois qui viennent, de nouveau le tambour battra, le clairon sonnera, pour nous dire cette fois que "le mariage pour tous" est en danger (et l'on tirera Mme Taubira de la retraite où elle préparait son élection à l'Académie)...

Cette alarme-là sera aussi peu fondée que la précédente.



Mais si la politique est descendue à ce niveau, c'est qu'elle s'est laissée éclipser depuis vingt-cinq ans par les questions de moeurs. Et si les questions de moeurs se sont substituées à la politique, ce n'est pas un hasard. L'opération "IVG en danger" n'est pas non plus un complot des Illuminati. Tout ça ne tombe pas de la lune : il s'agit de l'un des signes d'une panne de civilisation, économiquement et idéologiquement liée au "libéralisme totalitaire" (expression lancée naguère par le P. Schooyans). Panne souvent évoquée dans notre blog et analysée par de nombreux essais ; le dernier en date est le livre [**] que vient de publier Mgr Michel Aupetit, évêque de Nanterre, et dont nous parlerons très bientôt.



__________

[*] Lapsus freudien de sa part ? En bon français on ne "combat" pas un problème : on le "résout".

[**] Construisons-nous une société humaine ou inhumaine ? (EditionsduMoulin.com, septembre 2016).