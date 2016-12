Huit réflexions sceptiques sur l'apothéose Fillon

1. Il y a 44,6 millions d'électeurs. François Fillon n'a été désigné que par 66% de 4,3 millions... La campagne présidentielle n'aura rien à voir avec la campagne de la primaire :

2. Pour atteindre la taille présidentielle, M. Fillon va s'ingénier à assouplir et élargir son image. "Élargir" veut dire : ne plus avoir l'air de ce qu'il est actuellement, le candidat d'un certain milieu social... Très minoritaire en France, ce milieu est l'aile "classique" de la bourgeoisie. Elle se reconnaissait dans M. Fillon. Il va s'éloigner d'elle.

3. Pour "élargir", en effet, il doit "assouplir" l'image médiatique d'ultra-conservateur [*] que lui ont valu ses chaleureuses (mais vagues) déclarations sur l'école ou les "valeurs", et surtout son idée - pourtant minimaliste - de n'accorder aux couples gays que l'adoption simple. Mme de La Rochère se contentait de ce mini-minimum (verbal). Elle devra se contenter d'encore moins.

4. Ainsi fonctionne la mécanique électorale : engrenage connu, sauf des naïfs...

5. (Ceux des "cathos" qui ne sont pas naïfs savent que les positions socio-économiques de M. Fillon ignorent celles de l'Eglise, ou en prennent le contre-pied). [**]

6. Ce qui est net dans les postures de M. Fillon, c'est la contradiction entre leur volet "rassurant pour certains" (l'image sociologique Cyrillus) et leur volet "ravageur pour tous les autres". Car l'oxymore libéral-conservateur juxtapose deux éléments incompatibles : il prône à la fois une civilisation, et une machine économique à broyer les civilisations.

7. Les axiomes économiques de M. Fillon se parent de réalisme. Mais ils viennent du dogmatisme : le "there is no alternative" des années 1980 ! Leurs effets sont prévisibles : aggravation de la fracture sociale, politique fiscale ne favorisant que les foyers CSP+ ; immenses cadeaux, sans contrepartie sociale, à des dirigeants d'entreprise convaincus par ailleurs que l'avenir est à la "croissance sans emplois" ; aveuglement tapageur sur le drame de l'environnement... A sa façon prétendument gaulliste, M. Fillon s'inscrit dans un courant transatlantique que les naïfs prennent pour du "populisme"... mais qui n'aboutit qu'à aggraver les nocivités du système actuel.

8. Le bourgeois classique ouvre des yeux ronds quand on lui dit qu'on n'a pas voté à la primaire de droite. Qu'on puisse ne pas être de droite (libéral-conservateur) dépasse son imagination. Engager ne serait-ce qu'un débat sur ce sujet l'indispose ; comme le Mr Podsnap de Dickens [***], il "ne veut même pas qu'on lui en parle". Fixons-lui rendez-vous dans un an.

_____________

[*] voire - absurdement - de "catholique traditionaliste", comme dans l'article du correspondant d'El Pais.

[**] Les extrêmes droites aussi sont incompatibles avec ce que souhaite l'Eglise (à d'autres titres que le programme Fillon). Elles en sont d'ailleurs conscientes, quoi qu'elles en disent. D'où leur aversion envers le pape et neuf évêques sur dix.



[***] L'Ami commun.