Les "cathos de droite" sont-ils réellement si éloignés de la doctrine sociale de l'Eglise ?

Le pape à Santa-Cruz (2015) : impensable pour notre "droite catho" ? Enquêtes de deux quotidiens "au coeur de la droite" (Libération) et chez "les jeunes catholiques parisiens" (Le Monde) :

► Pour Libé la cause est entendue, le coeur de la droite est le catholicisme. En quoi consiste ce "catholicisme de droite" ? Trois journalistes de Libé sont allées le demander à des fillonnistes du quartier le plus cher de Lyon, "où la gauche a toujours fait un score anecdotique".

Qu'est-ce que "Françoise, 50 ans" reproche à M. Hollande ?

"...De n'avoir pas assez pris en compte les traditionalistes et les catholiques : il n'y a pas que Charlie Hebdo, le meurtre du prêtre a aussi été terrible pour notre communauté..."

Ainsi Françoise n'a pas entendu dire que le sang des martyrs était semence de chrétiens, et elle voit "les catholiques" comme une "communauté" dont l'objectif est d'être "prise en compte" par le gouvernement.

Quant à Isaure, 37 ans, ex-membre d'un "grand groupe financier", mère de cinq enfants "croisée à la sortie de l'école", elle se définit comme catholique pratiquante et votera Fillon parce que "c'est un homme droit qui a des convictions". Mais elle penche aussi pour Macron, avec ce raisonnement déconcertant : "Il faut redonner aux gens l'envie de travailler" (démantèlement de la couverture chômage)... car "Dieu sait si je suis de droite mais je suis aussi sociale au fond de moi" (comprenne qui voudra).

Autant d'échantillons d'une France "de plus en plus conservatrice et libérale", titre la une du quotidien ! Comme si le libéralisme, qui met l'individu au service de l'économie (et l'économie au service de la déstabilisation financière permanente), n'était pas l'antithèse de quelque "conservation" que ce soit.

► Le Monde a enquêté auprès des "jeunes catholiques de droite" à Paris. La journaliste constate que parmi eux "la maturité politique n'est pas encore au rendez-vous". Je la cite :

"Seuls les cathos de gauche ont un discours clair : ils en appellent à la doctrine sociale de l'Eglise pour rejeter la politique économique libérale des candidats du parti Les Républicains. En revanche, les jeunes catholiques de droite invoquent davantage la personnalité des candidats. Pas un mot sur l'économie, la politique étrangère, le volet social, la santé ou l'islam. Et pas beaucoup plus sur la politique familiale. Tous n'ont pas voté Fillon au premier tour. Il n'était pas le candidat 'idéal' [*], mais les mots 'probité', 'droiture', 'élégance', 'constance', reviennent sans cesse. 'Il a la tête du bon père de famille', résume Marine D., 28 ans..."

Pour ces raisons, voilà les jeunes cathos de droite convaincus (selon Le Monde) que M. Fillon est "le seul capable de porter au moins une partie de leurs valeurs". Mais quelles "valeurs" ? Avoir "une tête de bon père de famille" ? avoir de "l'élégance" ? C'est la politique du catalogue Cyrillus... Quant à la "droiture" et la "constance" d'un politicien de carrière (trente-cinq ans au Palais-Bourbon), pour miser là-dessus il faut être très jeune.



► Le Monde roulant pour la "gauche de gouvernement", peut-on imaginer qu'il ait forcé la note dans ces interviews ? Pas cette fois-ci. L'objectif de Hollande et de Valls est de déguiser Fillon en âme damnée de l'extrême droite : or les interviewés choisis par Le Monde n'ont rien d'extrémiste. Ils ne satisfont pas aux critères de l'opération gouvernementale.



► Leurs propos sonnent vrai : et c'est en cela qu'ils sont frustrants du point de vue catholique. Ces jeunes sont pleins de sentiments généreux, on les suppose engagés dans le caritatif et les veillées de prière, mais il leur manque le discernement. On ne le leur a pas enseigné. Ils ne sont pas allés le découvrir dans Laudato Si' et le livret des évêques Retrouver le sens du politique. S'ils connaissaient ces documents, ils sauraient que l'Eglise - à laquelle ils adhèrent avec "ferveur", constate Le Monde - regarde la classe politique (et la pratique politicienne) avec une lucidité sévère. Ils sauraient le peu de cas que le pape fait des sentiments vagues et des proclamations électorales. Ils sauraient aussi que l'Eglise conteste le système économique que M. Fillon et M. Juppé se proposent d'aggraver.

L'urgence est donc de former ces jeunes...

Et les former, ce n'est pas continuer l'hypnose des dîners-débats et des "universités d'été" parrainées par le Medef et LR ; enfermement mental dont on mesure aujourd'hui les résultats.

Former les jeunes catholiques, c'est leur ouvrir les perspectives révolutionnaires auxquelles ils sont appelés par Laudato Si'. Il est plus que temps de prendre le Magistère au sérieux.



__________

[*] S'ils avaient un candidat idéal, on se demande avec inquiétude lequel.