François Fillon ou l'invitation au château

"Les paroissiens allient vote utile et scrutin de conviction" :



Comme la lune, eût dit Vialatte, la souricière remonte à la plus haute Antiquité. Sa variante à glu est moderne mais son principe est simple : de la colle sur une feuille de carton, un appât au centre de la colle. La souris s'engage sur le carton ; avant d'atteindre l'appât elle est engluée. Le piège des partis (et des procédures électorales) fonctionne de la même façon : le citoyen doté de convictions trouve rarement un candidat qui leur corresponde ; il cherche alors l'appât du "moindre mal" C'est une quête étymologiquement diabolique parce qu'elle divise la conscience contre elle-même : le citoyen vote pour le moins mauvais sur certains points, tout en sachant que ce candidat est désastreux sur d'autres ; déception et remords seront pour plus tard.



Dans le cas de François Fillon et des citoyens catholiques, ça se passe autrement. Le piège est plus subtil. À l'appât du vote utile Fillon ajoute une odeur alléchante : celle des "valeurs", mot vide de sens mais qui subjugue.

Le Monde (23/11) décrit ainsi des paroissiens d'Angers se bousculant autour de l'appât : "Fillon représente le plus les valeurs auxquelles je crois, les valeurs de famille, de droiture", dit l'une. "Ça fait longtemps que je vote par défaut, mais là je m'y retrouve", dit l'autre. Qu'ont-ils tous en tête ? Presque uniquement la loi Taubira. On sait que Fillon ne l'abolira pas ? Ça ne fait rien : on se dit qu'il "aurait bien voulu" et ça fait presque le même effet. On se satisfait de cette odeur de "valeurs", parfum d'un vase vide... Et puis Fillon est réservé, bien élevé, châtelain à Beaucé ; sa façon de vivre vient du bon vieil Ouest, contrairement à l'instable Sarkozy et au remarié Juppé.

Qu'importe alors son programme économique aux antipodes de Laudato Si' et d'Evangelii gaudium ? Le catho sociologique n'entend pas ce que dit le Magistère. Il n'entend que ses propres "valeurs" (forcément "catholiques" puisque ce sont les siennes). Il n'écoute que les mots de la tribu... Ça le conduit à ignorer ce que peut dire le pape sur les sujets dérangeants : surtout ce pape-là, suspect d'idées de gauche.

Ainsi les deux paroissiens Anne et Pierre interrogés par Le Monde : ils "restent silencieux sur la proposition de Fillon de supprimer 500 000 postes de fonctionnaires". Qu'importe que l'Etat nous prive de policiers ou de soignants indispensables ? Ce qui compte aux yeux d'Anne-et-Pierre, c'est qu' "au niveau des valeurs de la famille et des valeurs chrétiennes", Juppé "c'est zéro". Pourquoi est-ce chrétiennement zéro ? Parce que c'est "un homme de gauche déguisé en homme de droite" ! (Qu'il puisse y avoir des chrétiens de gauche n'effleure pas ces deux paroissiens). [*]

Le journaliste aurait aussi pu leur demander pourquoi le programme si "familial" de Fillon ne favorise que les familles aisées ; Anne et Pierre auraient gardé le silence. Ce qui dérange n'existe pas.



S'ils avaient lu l'encyclique, les paroissiens d'Angers interviewés par Le Monde sauraient que le programme de Fillon (plus encore que celui de Juppé) tourne le dos aux critiques du pape envers le système économique, et contredit ses appels à sortir du néolibéralisme. Mais ils ne s'en sont pas informés. Donc ils ne savent pas, et ils ont la conscience tranquille... Si leur clergé leur en a parlé, ils ne l'ont pas entendu. Les "valeurs" rendent sourd.

La glu a donc agi. Si Fillon devient président de la République, que se passera-t-il dans les esprits des bons paroissiens quand ils redécouvriront - une fois de plus - que les faits démentent les mirages ?

Deux réponses sont possibles à cette question : la réponse pessimiste, et la réponse chrétienne.

La pessimiste dit : "Il ne se passera rien dans ces esprits, tant que le châtelain de Beaucé maintiendra sa paisible apparence."

La chrétienne dit : quand la prochaine crise atteindra une France privée de ses derniers filets de sécurité par la politique Fillon, les douleurs sociales seront telles que l'époque basculera. Et nunc erudimini, gentes.

[*] en cela je ne parle évidemment pas de Juppé.