Incendies : une catastrophe nullement imprévisible

Sécheresse totale. Les forêts brûlent du nord au sud. Les Landes disparaissent dans les flammes : on évacue les petites villes et les gens affluent par milliers dans Bordeaux, elle-même menacée par l'avancée du front d'incendies. Cette catastrophe a des causes :

Si les forêts desséchées brûlent, et si le feu détruit les habitations proches des forêts, c'est (entre autres) parce que les débroussaillements n'ont pas été à la mesure du changement de climat. Pourquoi cette lenteur dans des débroussaillements qui devraient être réguliers et vigilants ? Parce que l'on n'a pas réussi à faire admettre au public qu'il s'agissait d'une urgence vitale. De cette négligence collective, tout le monde est coupable. Beaucoup d'habitants sont coupables de négligence, alors que débroussailler dans un rayon de 50 mètres autour de leur maison était à leur charge (1) puisqu'ils s'étaient installés aux abords d'une forêt en négligeant le danger – de plus en plus grave – lié au réchauffement climatique... Coupables aussi, ceux des maires qui n'ont pas rappelé cette obligation légale à leurs administrés... Coupables enfin l'Etat, pour une série de raisons : 1. ne pas avoir assez veillé à l'état des sous-bois dans un climat de sécheresse profonde et durable ; 2. avoir encouragé la plantation systématique de résineux, hyper-inflammables, à la requête des industriels du bois (2) ; 3. avoir tourné le dos progressivement à la lutte contre le réchauffement climatique sous la pression éhontée des intérêts agro-industriels. Aujourd'hui l'exécutif recommence à dire que la catastrophe nationale de cet été était imprévisible. Affirmation scandaleuse. Elle était non seulement prévisible, mais annoncée depuis plus de vingt ans par les climatologues – seuls compétents en la matière. Ils ont été couverts d'insultes et de calomnies : d'abord par les sites intégristes cathos français (3) à la remorque de l'ultradroite américaine, puis par la moitié de la droite parlementaire. Aujourd'hui il y a à l'Assemblée nationale un bloc anti-environnement, formé par le RN et la moitié de LR. Et ce glissement néfaste a un écho croissant dans l'opinion publique sur le thème : "Tout ça c'était de l'écologie punitive"... Est dit "punitif" tout ce que l'on déclare "fait pour emmerder les Français", selon la formule consacrée (et irresponsable).

Maintenant, l'Hexagone est en feu ; on voit des scènes de foules en panique et de cités évacuées. Si les malheureux climatologues du GIEC s'étaient permis de prédire ça il y a dix ans, ils auraient reçu des menaces de mort.

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(1) Dispositions au titre de l'OLD (Obligation légale de débroussaillement).

(2) Le plan Macron "Planter un milliard d'arbres" (2022) est mis en cause à ce sujet.

(3) En ce temps-là les cathos d'ultradroite traitaient les climatologues de "réchauffistes". Et la frontière était poreuse entre les sites ultras et la presse catho bcbg. Témoin de cette époque imbécile : la jeune journaliste bien élevée interviewant un cardinal à propos de ce qu'elle appelait, d'un petit ton péremptoire, "le prétendu réchauffement climatique". C'était en 2010... Aujourd'hui ces gens sont moins arrogants sur la question, mais s'obstinent à croire que le climat n'est qu'une affaire d'opinions.